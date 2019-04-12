Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Sevindirici ama seslerinin daha gür çıkması lazım

Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün "Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız" açıklaması ile ilgili sorulan soruya "Bir önceki Cumhurbaşkanının bu şekilde yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkması lazım. Bu ses öyle yumuşak tonda bir ses olmamalı. Bu iş parti meselesi değil. A kişisi B kişisi meselesi değil. 82 milyon insanın geleceğe daha umutla bakabilme meselesi. Teşekkür ederiz. Kesinlikle geçmişte de hatalar olmuş. İnsanlara zulümler sıkıntılar yaşatılmış. Tek yönlü değil. Kime yapılsa karşı çıkmalıyız. Bu güzel bir örneklem. Daha yoğun bir şekilde sürece dair fikirlerini beyan etmelerini dilerim." şeklinde yanıt verdi.



İMAMOĞLU'NDAN 'SESSİZLİK' YANITI - VİDEO



Bir gazetecinin "Rakipleriniz tarafından bir sessizlik var" sorusuna İmamoğlu, "Bilemiyorum yani gerçekten aklımın ermediği sözler çıkıyor oradan bazen. Genel Başkan Yardımcıları ve ya bazı yetkililer öyle açıklamalar yapıyorlar ki ben de onları şaşkınlıkla takip ediyorum. Yani söylediğimiz bazı sözleri çarpıtmak gibi... Şu an ne düşünüyorlar bilemem. Ben zaten onlara gözümü ve ya kulağımı çevirmiş değilim. Benim gözüm, kulağım Yüksek Seçim Kurulu'nda." diye yanıt verdi.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan diğer kısımlar şu şekilde:

YSK'yi zorda bırakacak eylemler ve talepler üzücü. YSK'den son derece kararlı bir duruş bekliyoruz. Engel olunmaya çalışan girişimlere de mutlaka müdahale etmesini bekliyoruz. Örneğin Büyükçekmece.



Her gün bir şey uydurarak, yalan ve iftira üzerinden bir şeyleri gündeme taşıyarak meşgul etmeleri üzücü. 16 milyon insanı güldürüyorlar. Ama aynı zamanda üzücü.



İğne deliği bile bulsalar oradan ipi geçirecekler ama bulamayacaklar. Halkın bu sürecin şeffaflığı, sağlıklı yürüyüşüne rağmen olağanüstü duruşu var.



Kendilerini gülünç duruma düşürsünler, sıkıntı yok biz güleriz ama İstanbul'u meşgul etmesinler. En çok da AK Partili rakibimize oy verenleri üzüyor, mahcup ediyorlar. Kimse mülkünün başında oturmadı emanetçiyiz kardeşim.