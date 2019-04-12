CHP lideri Kılıçdaroğlu: Seçim CHP açısından bitmiştir

İstanbul seçimlerinin ele alındığı toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, “Ekrem İmamoğlu kazandı. Bu tartışmaya açılacak konu değildir. Maltepe ve Büyükçekmece sonucu değiştirecek boyutta değildir. Seçim CHP açısından bitmiştir. YSK’nin sitesinde de sonuç bu şekildedir. Mazbatanın verilmesi engellenemez. YSK’nin de gerekeni yapması gerekiyor. Ekonomik krizin boyutları derinleşiyor. Seçim süreci millet nezdinde bitmiştir. Sağduyuyu elden bırakmadan sürecin tamamlanması için çalışın” dediği öğrenildi. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine süreç tamamlanana kadar İstanbul’dan ayrılmama talimatı verdiği de belirtildi.



Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yaptı. Büyükçekmece’de yaşananlara ilişkin konuşan Altay, “Büyükçekmece’de seçmene taciz, Maltepe’de sayıma fren yapılıyor. Bilinçli olarak Maltepe’de engelleme ve geciktirme süreci yaşıyoruz” dedi.



Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nün polis tarafından abluka altına alındığını kaydeden Altay, “Emniyet Müdürlüğü’nün etrafı neden polis araçlarıyla çevrildi? Vatandaşlar baskıya rağmen tutanaklara imza atmadı, şimdi sahte tutanak tutulduğu iddiası var. Polis tutanaklara kendi imza atıyor” diye konuştu. YSK’ye çağrıda bulunan Altay, “CHP milletin iradesini sandıkta korumuştur. Seçim bitmiştir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. YSK geçmiş kararlarına uygun hareket etmek zorundadır. Yasadışı delilere itibar etmemelidir. İktidarın oyuncağı olmamalıdır. Saray’ın değil, hukukun üstünlüğünden yana tavrını koymalıdır. YSK, Erdoğan’dan korkmak yerine Allah’tan korkup milletten utanmalıdır” ifadelerini kullandı.