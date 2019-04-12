Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Altay’ın ‘hücrede hesabını verecekler’ sözüne, 250 bin TL’lik dava açtı



CHP’li Altay, gerçekleştirdiği 44 saniyelik konuşmanın 8 saniyelik bölümüne dava açıldığına işaret ederek, “Gelinen nokta artık ülkemizde trol bir haberle, düzmece bir kurguyla yapılan sözde haberlerle insanların kişilik haklarının, anayasal güvencenin ortadan kalkması durumudur” değerlendirmesini yaptı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “kendisini tehdit ettiği ve kişilik haklarını zedelediği” gerekçesiyle CHP’li Engin Altay hakkında 250 bin TL tutarında tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı tarafından açılan davada; Altay’ın bir TV kanalında yaptığı konuşmanın tamamı yerine, bir kısmı alındı. Altay’ın, “Vatandaşlarımız Erdoğan’dan ve Bahçeli’den bay dumur ve bay kanburdan hücrede bunun hesabını soracaklar” dediği gerekçesiyle “Erdoğan’ı tehdit ettiği, kişilik haklarını ve itibarını zedelediği” savunuldu.



‘Yandaş basının algısıyla dava’



CHP’li Engin Altay, Erdoğan’ın kendisi açtığı dava hakkında yaptığı konuşmada, ‘hücre’ olarak ifade edilen yerin ‘oy kullanma kabini’ olduğunu belirterek, “Ayrıca içinde ‘31 Mart’ ve ‘vatandaşlarımız’ ifadeleri geçen bir cümlenin hedefi ve niyeti bellidir. Anlatılan milletin seçim günü sandıkta hesap soracağıdır. Millet iradesine yapılan atıftan, Erdoğan ve Bahçeli’ye yönelik ‘darbe’, ‘cezaevi’ tehdidi çıkarılması, ancak yandaş basının ve trollerin zekâsıyla açıklanabilecek bir durumdur” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan’ın, içinde ‘millet’ ve ‘31 Mart’ geçen cümleden rahatsızlık duymasının, yandaş basının kumpasını baz alarak, hakkında tazminat davası açmasının düşündürücü olduğunu söyleyen Altay, “Gelinen nokta artık ülkemizde trol bir haberle, düzmece bir kurguyla yapılan sözde haberlerle insanların kişilik haklarının, anayasal güvencenin ortadan kalkması durumudur. Trol aklının, devletin her kademesine hâkim olması durumudur” dedi.

44 saniyelik konuşmanın tamamı



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “8 saniyelik kısmına” dava açtığı CHP’li Altay’ın söz konusu konuşmasının tamamı ise şöyle:



“Kararsızların yüzde 80’i kesinlikle Cumhur İttifakı diye adlandırılan ‘Kambur İttifakı’nın adaylarına oy vermeyecekler. Başka partilere de verebilirler. Saadeti var bunun, Vatan Partisi var. Millet İttifakı var, falan filan... Ama millet bu korku iklimi içerisinde, çok korkutursanız ne yapar hücreye girince kimse görmüyor, bir Allah bir kendisi. Basacak intikamını öyle alacak. 31 Mart’ta bütün yaşananlar, siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız, Erdoğan’dan ve Bahçeli’den ‘bay dumur’ ile ‘bay kambur’dan hücrede bunun hesabını soracaklar. Benim aklımla alay etme diyecekler.”