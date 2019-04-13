CHP’liler emin konuştu: Pazartesi günü mazbatayı alırız

CHP'li Salıcı Sonuç değişmeyecek mazbatamızı verin CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Maltepe’de süren oy sayımına ilişkin “Mazbatayı vermeleri için sayımın sonuçlanmasına gerek yok aslında. Sonucu değiştiren bir durum ortaya çıkamayacak” dedi. Salıcı, gündeme ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Maltepe özelinde sayımın bilinçli yavaş ilerlediğini kaydeden Salıcı, AKP’nin İmamoğlu’na mazbata verilmesinin ardından bir itirazda daha bulunabileceğini aktardı. Salıcı, “AKP kendi hamlesini söyledi. Muhtemelen mazbata alındıktan sonra seçimin iptali yönünde bir başvuruda bulunacaklar. Ama bu söylemiş oldukları gerekçelerin mantıklı bir biçimde ortaya çıkmış olması gerekiyor. Şu ana kadar yapmış oldukları itirazların hiç birinde somut bir delil yok” ifadelerini kullandı.



AKP’nin süreci uzatmasına ilişkin kendilerine birçok ihbar ve bilgi geldiğini anlatan Salıcı, “Bunlarda en ufak bir gerçek payı varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, gerekeni yapacaktır. Burası bir devlet. İncelemeler yapılır. Kimseye iftira atma niyetimiz yok ama kamu malını çarçur ettilerse bunun İçin gerekli incelemeler yapılır” dedi.