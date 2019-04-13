CHP’liler emin konuştu: Pazartesi günü mazbatayı alırız

Sürecin hızlanmasını önceki gece çıkarılan kavga ile engelleyen AKP ve MHP dün de kurul sayısını artırmamak için il seçim kurulunun sandık kurulu üye sayısını yükseltmek için yolladığı tebligatları almamak için diretti. Demokrasi nöbetine katılan milletvekilleri gerçekleşen kargaşanın ardından sayımı izleyemiyor. Alınan karara göre her siyasi partinin yalnızca 2 milletvekili işlemleri gözlemleyebiliyor.
Oy sayma işlemlerin devam ettiği Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yurttaşlar da bekleyiş halinde. Cumhuriyet’e konuşan CHP’li milletvekilleri oy sayma işleminin tüm engellemelere karşın bugün biteceğini belirterek, yarın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı alacağını söylüyorlar.
CHP 26. Dönem Mersin Milletvekili ve Parti Okulu Sorumlusu Aytuğ Atıcı, önceki gece oy sayımının durdurulmasına neden olan kargaşayı AKP ve MHP’nin yarattığını kaydederek, “İlçe seçim kurulu hakiminin tuttuğu tutanak da bunu doğruluyor. Burada sayımın yavaşlatılması için kendi elemanlarını masalardan kaldırarak memur üyeleri de masalardan kalkmaları yönünde tehdit ettiler. Bizler son derece tecrübeliyiz. Parti Okulu’nun sandık eğitimleri alan arkadaşlarımız bu durumlara mahal verilmemesi gerektiğini biliyorlar. Çünkü o anlarda bir oy çuvalanın kaybolması ciddi sıkıntılara yol açabilir” dedi. Atıcı, “Biz en geç Pazartesi günü mazbatayı alacağımıza inanıyoruz. YSK’nin hukukun üstünlüğüne bakarak karar vermesi gerek. Milletin iradesinin üzerinde bir irade olmaması gerekiyor. 13 gündür bir taşkınlığımız yok. Biz verdiğimiz sözün arkasında durmak istiyoruz. Verilen her oyu koruyacağımızı söyledik. Öyle de yapıyoruz. Milli iradeye sahip çıkıyoruz” diye konuştu.
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CHP'li Salıcı Sonuç değişmeyecek mazbatamızı verin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Maltepe’de süren oy sayımına ilişkin “Mazbatayı vermeleri için sayımın sonuçlanmasına gerek yok aslında. Sonucu değiştiren bir durum ortaya çıkamayacak” dedi. Salıcı, gündeme ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Maltepe özelinde sayımın bilinçli yavaş ilerlediğini kaydeden Salıcı, AKP’nin İmamoğlu’na mazbata verilmesinin ardından bir itirazda daha bulunabileceğini aktardı. Salıcı, “AKP kendi hamlesini söyledi. Muhtemelen mazbata alındıktan sonra seçimin iptali yönünde bir başvuruda bulunacaklar. Ama bu söylemiş oldukları gerekçelerin mantıklı bir biçimde ortaya çıkmış olması gerekiyor. Şu ana kadar yapmış oldukları itirazların hiç birinde somut bir delil yok” ifadelerini kullandı.