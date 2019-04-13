Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Çamlıca Camii yanıtı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık gündem değerlendirmesinde ekonomik duruma ilişkin açıklamalarda bulunurken "Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir?" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karamollaoğlu'nun bu sözlerine tepki göstererek "'Bu kadar imam hatibe ne ihtiyaç var?' diyen zavallılar var. Bunu diyeceğine 'bu kadar okula ne ihtiyaç var' desene. Ona da ihtiyaç var buna da ihtiyaç var" dedi.



"AKP'YE DERT OLDU"



Karamollaoğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine Twitter hesabından şu yanıtı verdi:

Son günlerde Çamlıca Camii hakkındaki bir yorumum AKP’ye dert oldu, bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı. Mesele Camii meselesi değil, gösteriş merakıyla israfın İslam’a hizmet diye takdim edilmesidir. Hal böyleyken bir de camii karşıtıymışız gibi bir algı oluşturma çabası var. Bu arkadaşların her türlü algıyı oluşturma becerisi var, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat algılarla artık bu gemi daha fazla yürümüyor, bunu da kendileri çok iyi biliyor. Bizim ne söylediğimizi çok iyi anlıyorlar ama, söylediğimiz hakikatler işlerine gelmiyor. Gösterişin ibadetin özüne aykırı olduğunu Müslümanlar çok iyi bilir. Asıl itibar; ahlakımızadır, adaletimizedir. Ahlakımızla, adaletimizle gösteremediğimiz inancımızı, çok büyük mabetler inşa ederek nasıl gösterebiliriz?

İnsanı yüceltmeliyiz, duvarları değil.