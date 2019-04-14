Yaşar Okuyan: Rakamlar ortada YSK adil davranmalı

Bir nikâh töreni için geldiği Samsun’da Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Okuyan, “31 Mart gece saat sabaha karşı 02.30 itibarıyla seçim İstanbul’da sonuçlanmıştır. O saat itibarıyla alınan oylar ortadadır. YSK’nin resmi sitesinde yayınlanan rakamlar da ortadadır. Dolayısıyla 1 Nisan’dan bu yana 14 gündür süren bu tartışmaların, çekişmelerin hiçbir şekilde hukuki altyapısı yoktur” dedi. Okuyan, Cumhuriyet’in “Pazartesi günü YSK’den nasıl bir karar bekliyorsunuz” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hukuk devletiysek bunun sonuçları ortada. Şu an YSK’nin sitesine girin, birinci Ekrem İmamoğlu, ikinci Binali Yıldırım. Aradaki fark 12 bin küsur. Buna rağmen YSK’nin başka bir karar alacağını düşünmüyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Eğer öyle olursa bu Türkiye’de demokratik sistem içerisinde bir darbe tartışmasını beraberinde getirir. Bunun sonuçları herkes için çok kötü olur. YSK adil davranmalı, bugüne kadar yaptığı yanlışları da telafi etmeli ve hakkı teslim etmeli.” l SAMSUN