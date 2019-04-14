Mengü'den Abdullah Gül'e açık mektup

Mengü, mektubunda şu görüşleri savundu:

“Siyasal İslamcıların yani sizlerin 1970’li yıllardan başlayarak TBMM’ye girmeniz mi ve hükümetlerde yer almanız mı engellendi? 1994’te ve izleyen seçimlerde mensubu olduğunuz partilerin kazandıkları belediye başkanlıkları mı kazanan mensuplarınıza verilmedi? 2002 seçimlerinde seçim sistemindeki çarpıklıktan ötürü partinizin yüzde 34 oyla TBMM’nin üçte ikisini ele geçirmesine sizin başbakan olmanıza mı mani olundu? Cumhuriyete karşı içinizde biriktirdiğiniz kinden bir türlü kurtulamıyorsunuz.”