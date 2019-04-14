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Mengü'den Abdullah Gül'e açık mektup

CHP’nin eski milletvekili Şahin Mengü, İstanbul’daki seçimler konusunda “Bize yapılan yanlışlıkları biz güçlü olunca başkalarına yapmamalıyız” diyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir açık mektup göndererek, siyasal İslamcıların şimdiye değin hiç engellenmediği, yasaklanmadığını söyledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 02:08

[Haber görseli]

Mengü, mektubunda şu görüşleri savundu:
“Siyasal İslamcıların yani sizlerin 1970’li yıllardan başlayarak TBMM’ye girmeniz mi ve hükümetlerde yer almanız mı engellendi? 1994’te ve izleyen seçimlerde mensubu olduğunuz partilerin kazandıkları belediye başkanlıkları mı kazanan mensuplarınıza verilmedi? 2002 seçimlerinde seçim sistemindeki çarpıklıktan ötürü partinizin yüzde 34 oyla TBMM’nin üçte ikisini ele geçirmesine sizin başbakan olmanıza mı mani olundu? Cumhuriyete karşı içinizde biriktirdiğiniz kinden bir türlü kurtulamıyorsunuz.”

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Abdullah Gül

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