YSK karar verdi: Maltepe'de oylar yeniden sayılmayacak

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. 1089 sandıktan kalan 158 sandıkta sayım devam edecek. YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni kurul oluşturma yetkisi de verdi.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 1'inci ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararına CHP'nin yaptığı itirazı karara bağladı.

CHP, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etmişti. Karar üzerine Maltepe'de oy sayımı yeniden başlarken, CHP'nin itiraz dilekçesi, Maltepe İlçe Seçimi Kurulu aracılığıyla YSK Başkanlığına gönderildi. Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi, terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti.

Maltepe’deki sayımların, yarın akşam tamamlanması bekleniyor.

