Muharrem İnce'den ODTÜ mesajı: Memlekete ışık olsun

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ODTÜ'de bahar şenliklerinin rektörlük tarafından iptal edilmesinin ardından sanatçılardan gelen dayanışma çağrıları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ODTÜ için dayanışma gösteren sanatçıları kutladığını belirten İmamoğlu, "Ankara, İstanbul ve ODTÜ’de gösterilen bu dayanışma tüm memlekete ışık olsun" dedi. İnce'nin mesajı şöyle:

Maddi imkansızlıklar gerekçe gösterilerek iptal edilen ‘Bahar Şenlikleri’ ODTÜ’nün ruhudur. Gönüllü olarak #ODTÜBaharŞenlikleri’ne ve ODTÜ’lülere desteğini sunan sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Ankara, İstanbul ve ODTÜ’de gösterilen bu dayanışma tüm memlekete ışık olsun. — Muharrem İNCE (@vekilince) 15 Nisan 2019