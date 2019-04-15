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Muharrem İnce'den ODTÜ mesajı: Memlekete ışık olsun

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ODTÜ'de bahar şenliklerinin rektörlük tarafından iptal edilmesinin ardından sanatçılardan gelen dayanışma çağrıları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 12:00

[Haber görseli]

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ODTÜ'de bahar şenliklerinin rektörlük tarafından iptal edilmesinin ardından sanatçılardan gelen dayanışma çağrıları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ODTÜ için dayanışma gösteren sanatçıları kutladığını belirten İmamoğlu, "Ankara, İstanbul ve ODTÜ’de gösterilen bu dayanışma tüm memlekete ışık olsun" dedi. İnce'nin mesajı şöyle:

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Muharrem İnce

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