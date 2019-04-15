Tunç Soyer ve başkanlardan Ankara çıkarması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarın Ankara'yı ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programa 30 ilçe belediye başkanı ve eşleri davet edildi. Saat 17.00'de düzenlenecek Anıtkabir programı öncesinde ise Millet İttifakı çatısı altında seçilen İzmirli başkanlar, saat 14.30'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacak. Heyetin bir sonraki durağı İYİ Parti Genel Merkezi olacak. Heyet, saat 16.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.