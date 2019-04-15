İmamoğlu: Seçimi kaybedince iddiaları uydurdular

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın iddialarına da yanıt verdi.

"TÜRKİYE'YE SERMAYE AKIŞI NEREDEYSE DURDU"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Türkiye'ye sermaye akışı neredeyse durdu. Yurtdışına çıkıyor sermaye. Konkordato ve iflaslar piyasanın en sıkıntılı tanımları. İş dünyası bize bunları aktarıyor.



"YILDIRIM'IN ALDATMA KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ YAPTIĞINI DÜŞÜNMEK ZORUNDA KALDIM"

Rakibimiz iki saat boyunca konuştu. Anlattıklarından bir şey anladınız mı? Beni acelecilikle suçluyor. Rakibimiz 'yıldırım' hızıyla seçimi kandığını söylemişti. Hayatımda böylesini görmedim. Görmemişlik yaptı, ağırbaşlı olmadı diye beni suçluyor. Seçimden yarım gün sonra, tüm istanbul'a "Gönül Belediyeciliği kazandı" diye afiş astığını görmeseydim anladım. İki saat içerisinde açıkladığı veriler aldatıcı. Üzülerek söylüyorum, Sayın Binali Yıldırım aldatma konusunda işbirliği yaptığını düşünmek zorunda kaldım. Rakibimizin anlatmak istediğine katkı sunacağım. Sayın Binali Yıldırım'ın bıkkınlığı her şeyi anlatıyor. Taşıma seçmen konusundaki kaygılarımızı onlar reddetti. Büyükçekmece'de birçok kamu görevlisi de rencide edilmiştir. Büyükçekmece'de suç ve suçlu yaratmaya çalışılmıştır.



"HANİ DEVLET ADAMLIĞI?"

YSK bütün oyların sayılması talebini reddetti. İkna edici gerekçe ve kanıt olmadığı için reddetti. Konu kapanmıştır. Buna rağmen gerçersiz oylar yeniden sayılmıştır. Yetinmediler tekrar bir gerekçe üretmeye çalıştılar. Hatta bazı ilçelerde oyların tamamı da sayıldı. Bütün bu yapılanlara rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi 'murdar' ilan etmesi saygısızlıktır. Yıldırım'ın seçimi zan altında bırakması büyük bir kibirdir. Hani devlet adamlığı?



"REKLAM AJANSINIZLA KONUŞUN"

"Binali Yıldırım neden oylar benim lehime artmaktadır? Oylarımız hiç edilmiştir" diyor. İşine gelir gibi konuşuyor. Sıklıkla logonun üzerine basmışlar oyları... Bunun reklamını da kendileri yapmış. Reklam ajansınızla konuşun. Belge kanıtım yok ama aklım böyle söylüyor diye seçimde şaibe olduğunu iddia etmesini anlamıyorum.

Ben toplumu infiale sokuyormuşum. Ben topluma iyi mesajlar vermiyormuşum. Hatta İstanbul'u hareketlendiriyormuşum. Bak hareketlendirdiğim doğru. İnsanlar beni görünce toplanıyor. Sayın Yıldırım'ı davet ediyorum. Gel pazara gidelim, maça gidelim... Seçimden sonra bu ülkenin bakanları ile toplantı yapıyorsanız bu Yüksek Seçim Kurulu'na baskı anlamına gelir. Ben 16 milyon İstanbullunun birlikte halay çekebilmesi dışında hiçbir hareket yapmam.



ORGANİZE KÖTÜLÜK YANITI

Bir de "organize kötülük" diye bir açıklaması oldu. Vallahi de billahi ben kötülük bilmem. İhtiras bilmem. Kin, nefret gibi duyguları bilmem hatta beni dinleyenlere de tavsiye ederim bunlardan uzak durun. Herhalde başkalarını kendileri gibi sanıyorlar. Şunu söyleyebilirim: Şu anda sizin yaptığınız halkın iradesine karşı organize kötülüktür. İnsanların ekonomik sorunlarında ya da günlük problemlerinde insanlar vakit kaybettirmeyin.



"ŞU BELGENİN YANDAŞLIĞI OLMAZ"

İmamoğlu, hakimlerin tuttuğu Maltepe tutanağını göstererek "Şu belgenin yandaşlığı olmaz! Vallah basın mensupları yayınlayın bunu." dedi.

İşte o belge:





"DEMOKRASİYİ KESİNTİYE UĞRATANLARI AK PARTİLİ KARDEŞLERİM GÖRSÜNLER"



İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

31 Mart'tan sonraki süreç... Günler su gibi akıyor... Türkiye tarihinde ülkenin bu kadar meşgul edildiği bir başka seçim yok. Ak Partili hemşehrilerime seslenmek isityorum. Bakın 1994'te bu ülkede bir seçim oldu. O dönem görevi teslim ettiler. 2002 yılında Ak Parti seçimi kazandı ve o dönemin karar vericileri görevi teslim etti. Demokrasi budur. Demokrasiyi sıkıntıya uğratanları benim Ak Partili kardeşlerim görsünler.

İstanbul'un probemlerini biliyorum. Bugün pazarda bana sıkıntılarını anlatan anneleri gördüm. Bu acı koşullar içinde işsizlik rakamları açıklandı. İstanbul'un trafik sorunu, çevre sorunu, birçok sorununu biliyorum. Anlaşmama gayretini sadece kendi partizanlıkları peşinde olanlar İstanbul'a afişe edilecektir. Lütfen ülkenin problemlerine odaklanın.

İmamoğlu açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Seçimlerin yenilenebileceği iddialarını da değerlendiren İmamoğlu, "Seçimi kaybedince iddiaları uydurdular. Göreceksiniz yaklaşık 14 bin farkla süreç tamamlanacak. Biz bazı şeyleri düşünmenin bile demokrasiye zarar vereceğini düşünüyoruz. Seçimin yenilenmesinin sürece zarar vereceğini düşünüyorum. Görev teslimini tamamlayamazsak, 1. Meşritiyet'ten bu yana olan toplumun demokrasiye olan inancının zarar göreceğini düşünüyorum." dedi.