HDP’nin Mızraklı hamlesi

HDP’nin resmi adayı olan Mızraklı’nın kayyım atanma olasılığının önüne geçilmesi için belediye koltuğuna oturmayacağı, yasal süre sonunda milletvekili olarak kalacağı belirtildi.

Halen Diyarbakır milletvekili de olan HDP’li Selçuk Mızraklı, kendisine il seçim kurulu tarafından mazbata verilse bile TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, her ne kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş olsa bile, milletvekili olarak görev yapmaya devam edeceğini belirtecek ve istifa etmeyecek. Bu durumda, Mızraklı, siyasi hayatına milletvekili olarak devam edecek ve doğal olarak da dokunulmazlığı devam edecek. Diyarbakır Büyükşehir Başkanlığına ise Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından biri seçilecek.