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"Bize çalmamayı öğrettin öğretmenim"

HDP’den Belediye Eşbaşkanı seçilen Yılmaz Berki ve Ayşe Minaz yerine AKP’li aday Salih Akman’a mazbata verilmesi ardından Tuşba’da ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Eşbaşkan Ayşe Minaz, AKP'li Akman'a hitaben "Sen benim öğretmenimken arkadaşlarımızın kalemini, silgisini çalmamayı öğrettin. Büyük bir hırsız olmuşsun da haberin yok" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Nisan 2019 Salı, 14:49

31 Mart seçim sonuçlarına göre Van-Tuşba’da HDP’nin adayları kazandı. Ancak HDP adayı Yılmaz Berki’ye KHK’li olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmedi. Berki yerine AKP’nin adayı Salih Akman belediye başkanı oldu.

Akman mazbatasını alarak göreve başladı. Belediye meclis toplantısında Akman’ın bir dönem öğrencisi olan Ayşe Minaz da vardı. HDP’den belediye meclis üyesi seçilen Minaz, öğretmeni Salih Akman’a şöyle seslendi:

“Bana arkadaşının kalemini, silgisini çalmamayı sen öğrettin. Ama sistem içinde büyük bir hırsız olmuşsunuz. Siz bu halkın iradesini gasp ederek orada başkan olarak oturmuş olabilirsiniz. Ama size başkan demeyeceğiz.”

Cumhuriyet İMECESİ

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