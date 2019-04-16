AKP'den İstanbul için olağanüstü itiraz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldiklerini ve dilekçe ve eklerini YSK'ye sunduklarını belirten Yavuz, tüm Türkiye'nin gözünün YSK'de olacağını söyledi.

Yavuz, YSK'nin 28 bin farkla CHP'nin lehine seçimin bittiğine dair açıklamada bulunduğunu, CHP'nin 29 bin oyla kendileri lehine seçimin bittiğini ilan ettiğini, AKP İl Başkanlığının da 3 bin 870 oy farkıyla AKP'nin seçimleri aldığını dile getirdiğini hatırlattı.

Emarelerin sandıkların tamamında birtakım usulsüzlükler yapıldığını ortaya koyduğunu savunan Yavuz, sadece maddi hata düzeltimi yoluyla 8-9 bine yakın oyun AKP yerine başka partilere kaydırıldığını söyledi. Yavuz, geçersiz sayılan oyların sayılması sonucunda da yaklaşık 6 bin oyun AKP'ye yazılması gerekirken iptal edildiğini iddia etti.

Oyların tamamının sayılması taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatan Yavuz, "Yüksek Seçim Kurulu kararı hepimizi bağlar. Ama ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı" diye konuştu.

CHP'nin lehine de yazılan oylar bulunduğunu ancak yüzde 85,6 oranında AKP'nin aleyhine bir durumu tespit ettiklerini belirten Yavuz, "Birbirine çok yakın oy oranı var ama geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85,5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu" dedi.

Sayım döküm cetvelleri ile ilgili de konuşan Yavuz, bunlardan 5 binden fazlasının mühürsüz, 700'e yakınının imzasız olduğunu belirlediklerini iddia etti.

Yavuz, kısıtlı seçmenlerle ilgili de yanına "oy kullanamaz" şerhi düşülmeyen 5 bin 287 hükümlünün İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer aldığını söyledi.

Sandık kurullarının oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yavuz, "62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar var." ifadesini kullandı.

Bir kısım oyların düzelttildiğinde 16 bin 884 oyun AKP lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazıldığını savunan Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, net bir organize usulsüzlük var, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır." dedi.

Yavuz, YSK'ye sunulan üç valiz dolusu ekte, ileri sürdükleri tezlerin delillerinin, belgelerinin bulunduğunu söyledi.

Yavuz, bir gazetecinin "Başvuruyu neden erken yaptınız?" soruna şu ifadelerle yanıt verdi:

Burada çok net 298 sayılı yasanın 130. maddesi, "Birleştirme tutanakları hazırlandıktan sonra 7 gün içinde YSK'ya verilir" diyor, doğru. Ama o son kısımı belirlemek içindir. Bugüne kadar YSK'ya birleştirme tutanakları da olmadan çokça gelinmiştir ve YSK da bunun zamanı değil dememiştir. Neden o zaman belirtilmiştir? Son tarihi belirlemek için demiştir. Yoksa daha önce olağanüstü itirazda bulunulamaz yaklaşımında değildir.