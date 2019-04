CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ye tarihi sesleniş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Ankara’da İzmir’den gelen CHP’li belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmede “YSK iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda. Bu YSK’nin tarihsel sorumluluğudur” dediği öğrenildi.

10 MADDEDE İSTANBUL SEÇİMLERİ

CHP, İstanbul seçimlerine ilişkin AKP’nin usulsüzlük iddilarına 10 maddelik hazırlanan video ile yanıt verdi. Yüksek Seçim Kurulu’na seslenilen videoda “Artık hukukun üstünlüğünü gösterin. Siyasi değil, hukuki karar verin. İstanbullu’nun iradesini kabul edin. Mazbatayı sahibine bir an önce verin” denildi. Hazırlanan videoda AKP’nin iddialarına şu yanıtlar verildi:



- 31 Mart gecesi İstanbul’da sandıkların yüzde 98.8’i sayılmıştı. Adaylar başa baştı. Anadolu Ajansı (AA) veri akışını durdurdu, 11 saat giriş yapılmadı.



- 5 dakika sonra AKP İstanbul İl Başkanı ve Binali Yıldırım çıktı 3 bin 870 oyla kazandık dedi.

n AKP’nin “Gönül belediyeciliği kazandı” afişleri asılmaya başlandı. AA veri vermiyordu. YSK Başkanı, İmamoğlu 27 bin oy fark önde diyerek gerçeği açıkladı.



- Gece boyu Ekrem İmamoğlu kararlı biçimde açıklama yaparak algıyı tersine çevirince, AKP’liler her seçimde görülen maddi hataları bu seçimde hile varmış gibi göstermeye çalıştı.



- 1 Nisan günü tüm maddi hatalar YSK tarafından hızla düzeltildi. Ekrem İmamoğlu yine 20 binden fazla oyla öndeydi.



- Aradığını bulmayan AKP geçersiz oylar sayılsın demeye başladı. YSK’nin kabulüyle geçersiz oylar sayıldı. Ekrem İmamoğlu 14 bin oyla yine önde çıktı.



- Geçersiz oylardan sonuç alamayan AKP bütün oylar sayılsın demeye başladı. YSK gerekçesi olmayan bu soyut talebi reddetti. Ancak AKP’nin baskısıyla YSK yeni bir uygulamaya karar verdi. Sondaj usulüyle 22 ilçede 57 sandık tümden sayıldı. İmamoğlu hâlâ öndeydi.



- Demokrasi sevdalılarının korudukları oy pusulaları üzerinden bir şey yapamayacağını anlayan AKP bu kez sandık görevlilerine FETÖ’cü demeye başladı. Ama kanıtsız, belgesiz bir yalanı daha kısa sürede çöktü.



- AKP son hamle olarak Ocak ayında CHP’nin gündeme getirdiği o tarihte soruşturulup düzeltilen Büyükçekmece’de sahte seçmen iddiasına sarıldı. Kendi usulsüzlüklerini gerekçe gösterip evlere polis göndererek olmayan kanıtlar üretmeye çalıştılar.



- Her gün başka bir iddia ortaya atıldı ve hepsi birer birer çöktü. Son olarak Maltepe ilçesindeki sayımlara bel bağladılar. Sayımı uzatabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Bir yandan da görev sürelerini olağandışı uzattıkları YSK üyeleri üzerinde baskılar uygulamaya giriştiler. l İç Politika