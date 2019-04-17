'Yolsuzluk Gökçek'in fıtratında var' sözü için karar

Aylin Nazlıaka Twitter'den yaptığı açıklamada "Bir basın açıklamamda “Yolsuzluk Gökçek’in fıtratında var” dediğim için bana tazminat davası açan Gökçek yine kaybetti. Yargıtay, sözlerimin hakaret olmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı. Kararı beğenenlerden alırım bir fav" mesajını paylaştı.

KAÇAK SU TARTIŞMASINDA NAZLIAKA HAKLI ÇIKMIŞTI

Nazlıaka ile Gökçek arasında polemik eskiye dayanıyor. Ankara'nın su sorunu tartışmasında, o dönem CHP'den vekil olan Aylin Nazlıaka ile Melih Gökçek karşı karşıya gelmişti. Melih Gökçek. "Ankara'nın suyu kirlidir" diyen Aylin Nazlıaka'ya "Aylin sen Ankara'nın suyundan değil, evindeki su borularının kirli olmasından ishal oldun" yanıtı vermişti. Melih Gökçek, bir kadına yönelik üslubuyla ilgili eleştirilere, "Ama o da bana Ankara ergeni dedi" cevabını vermişti. Önce söz düellosuyla başlayan tartışma, Melih Gökçek'in Aylin Nazlıaka'nın oturduğu siteye "kaçak su kullandığı" gerekçesiyle astronomik ceza ve sonrasında da suyunu kesmesiyle sonuçlanmıştı. Mahkemeye başvuran Nazlıaka'nın kaçak su kallanmadığı kanıtlanmıştı.