CHP'li Muharrem Erkek: Sayın Cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir

CHP'li Muharrem Erkek'in açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Dilekçeyi izlediğimizde YSK'yi, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı itham ettiğini görüyoruz. Seçmen kütüklerini onlar oluşturuyorlar. CHP oluşturmuyor.

Deniyor ki 1129 ölü seçmen var. O tarihler arasında İstanbul'da bu kadar insanın yaşamını yitirmiş olması çok muhtemel. Bunları YSK biliyor.

İtiraz hakları vardı. 26 Şubat 2 Mart arasında niye bu itirazlar yapmadı. Niçin itiraz etmediniz? Seçmen listesine, sandık kuruluna itiraz etmiyorsunuz seçimler bittikten sonra gündeme taşıyorsunuz. Düzeltilen maddi hataları dahi belge olarak size sundular.

Takvim içersinde seçmen listeleri askıya çıkar, itirazlar yapılır ve her şey kesinleşir. Orada her şey biter. 'Hafif kanunsuzluk' diye bir tabir kullanıldı. O da çok ilginç. İlk defa karşılaşıyoruz.

Sayın Yavuz diyor ki, "KHK ile ihraç edilenler seçmen olamazlar." Çok vahim bir açıklama. O maddede belirtilen 'mahkeme kararıyla' kısıtlı olanlar ve kamu hizmeti yasaklananlardır. Siz KHK ile ihraç edilenlerin seçme hakkını nasıl ellerinden alırsınız?

Cezaevi seçmen listeleri siyasi partilere verilmez. YSK vermez seçmen listelerini. AK Parti bu listeleri nereden aldı? Adalet Bakanlığı da bu işin içinde.

Diyorlar ki, 5388 çetele, yani oy sayım cetvelinde mühür yok. Toplam 62 bin çetele falan var en az. Siz referandumda YSK'ye milyonlarca mühürsüz oy pusulası geçerli sayılsın diye dilekçe verdiniz. AK Parti açıklamalarına böyle devam ederse sayın Cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir.

Büyükçekmece'de Hasan Akgün ilk defa seçim kazanmıyor. 6.dönemine girdi. Deniyor ki Büyükçekmece'de belediye işçisi görevlendirildi diyor. Kim talep etti? Valilik talep etti. Bu Türkiye'nin her yerinde böyledir.

Bu kişi 18 Ocak'ta tutuklandı. Seçmen listeleri 31 Ocak'ta kesinleştir. Büyükçekmece'yle ilgili organize usulsüzlük yapıldıysa kamu görevlileri yapmıştır. Hangi görevliler yapmıştır açıklayın. Nüfus müdürünün çok sıkı bir AK Partili olduğunu, Sayın Erdoğan'ın yakını olduğu biliniyor.

1 Nisan'da da sonuçlara baktığınızda kazanan Ekrem İmamoğlu'ydu, 17 Nisan'da da Ekrem İmamoğlu. Fark 13 bin 729. 3 bin 870 farkla kazandık diyenler, 13 bin 729 oyla kazanan Ekrem İmamoğlu'nu artık tebrik edin. Demokrasimiz ağır hasar gördü malesef. Gelin bunu onaralım Türkiye normalleşsin.

Sayın İçişleri Bakanı "Ortada bir suç var" bunu ancak mahkemeler tespit edebilir. İçişleri Bakanı değil.

Sandık başında tartışılması gereken konuları YSK'ye taşıyorlar. YSK bunları tartışmaz bile.