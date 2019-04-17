İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB'DE DEVİR TESLİM 18.00'DA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslimin 18.00'da yapılması planlanıyor.
İşte ilk tweet
İŞTE İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI
BUGÜN NELER YAŞANDI?
Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada da “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birleştirme tutanağının tamamlanması ve sürecin sona ermesi ile mazbatasını almak üzere bir süre sonra Çağlayan adliyesinde olacaktır. Değerli basın mensuplarının bilgisine sunulur” denildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından "Mazbatamızı alıyoruz..." açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'u yeniden halka teslim ettik" dedi.
AKP'nin İTİRAZI REDDEDİLDİ
AKP, Maltepe’de ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ye iptal başvurusunda bulunmuştu. AKP'nin itirazı rededildi.
Kaftancıoğlu'nun attığı tweet şu şekilde:
Mazbatamızı alıyoruz...— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 17 Nisan 2019
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı açıklamada "Müjde! En sonunda oldu Mazbatamızı alıyoruz. İl Seçim Kurulu, mazbatasını teslim etmek üzere Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nu davet etti. Milletvekillerimizle Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz." dedi.
Müjde! En sonunda oldu!— Özgür Özel (@eczozgurozel) 17 Nisan 2019
Mazbatamızı alıyoruz. İl Seçim Kurulu, mazbatasını teslim etmek üzere Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nu davet etti.
Milletvekillerimizle Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz.
İyi Parti İl Başk. nı mevkidaşım @SatukBugra3 ile birlikte mazbatamızı almaya gidiyoruz. #Ekremİmamoğlu @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/sF8pqUSHfD— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 17 Nisan 2019