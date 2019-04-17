İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

AKP'nin, YSK'ye yapılan olağanüstü itiraz süreci tamamlanmadan mazbatanın verilmemesi talebi reddedildi. İstanbul İl Seçim Kurulu, mazbatasını almak üzere Ekrem İmamoğlu'nu Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çağırdı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğluu ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'na geldi. Tarihi günün yaşandığı Çağlayan'da izdiham meydana geldi. Binlerce kişinin arasından geçen İmamoğlu, eşi ile birlikte adliye binasına geldi. İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, adliye çıkışında yapacağı konuşmayı izdiham nedeniyle iptal etti.

İBB'DE DEVİR TESLİM 18.00'DA İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslimin 18.00'da yapılması planlanıyor. İşte ilk tweet





İŞTE İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI BUGÜN NELER YAŞANDI?

Maltepe'deki bin 89 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi. Maltepe İlçe Seçim Kurulu, tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Birleştirme tutanaklarının Çağlayan Adliyesi’ndeki il seçim kuruluna ulaşmasının ardından Seyrantepe’deki seçim koordinasyon merkezinde bulunan CHP’liler Çağlayan Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada da “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birleştirme tutanağının tamamlanması ve sürecin sona ermesi ile mazbatasını almak üzere bir süre sonra Çağlayan adliyesinde olacaktır. Değerli basın mensuplarının bilgisine sunulur” denildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından "Mazbatamızı alıyoruz..." açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'u yeniden halka teslim ettik" dedi. AKP'nin İTİRAZI REDDEDİLDİ AKP, Maltepe’de ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ye iptal başvurusunda bulunmuştu. AKP'nin itirazı rededildi.

Kaftancıoğlu'nun attığı tweet şu şekilde:

Mazbatamızı alıyoruz... — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 17 Nisan 2019

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı açıklamada "Müjde! En sonunda oldu Mazbatamızı alıyoruz. İl Seçim Kurulu, mazbatasını teslim etmek üzere Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nu davet etti. Milletvekillerimizle Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz." dedi.