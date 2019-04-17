Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' nun mazmatasını almasına ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.



İmamoğlu'nu tebrik eden Akşener, paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum.

#MazbataGeldi" ifadelerini kullandı.





