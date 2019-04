Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız her kuruşun hesabını millete verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Halkın sağduyusuna güvendik. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'yı kazandık. Elbette bir başarı elde ettik ama Bursa'da Zonguldak'ta başarı elde edemedik. Bursa içimde bir yaradır. Bursa'nın da Nilüfer Belediye Başkanımız tarafından yönetilmesi gerekirdi. Bursa'da bir eksiğimiz hatamız var. Zonguldak'ta, Giresun'da adaylarımız kazanamadı. Elbette halkı suçlamıyoruz. Bir eksiklik varsa bizimdir. Geriye dönük süreci masaya yatırmalıyız.

KILIÇDAROĞLU ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI, O 3 İLİ SAYDI - VİDEO

Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız bundan sonra o kentte yaşayan herkesin belediye başkanıdır. Bizim belediye başkanlarımız harcadığı her kuruşun hesabını halka verecektir. Belediye yönetimlerinde partizanlığı değil liyakatı esas alacaklardır. Bizim belediyelerimizde asgari ücre 2 bin 200 lira olacak. Seçim meydanlarında verilen bir siyasi taahhüt değil, bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye, demokratik standartlarını yükseltmelidir. Yerelde yeni bir yönetim anlayışını getireceğiz. Belediye başkanlarımızın masasına 10 temel ilke koyacağız. Her sabah, bunu okuyacaklar.



KHK'Lİ SEÇİLMİŞLER İÇİN YSK'YE ÇAĞRI



Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden olanların başarılarının teslim edilmememesi... Buradan YSK'nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmesine siz izin verdiniz. Sizin mazbataları teslim etmeniz gerekiyor. Aksi halde büyük bir ayıba imza atmış olursunuz. İzin verdiğiniz bir kişinin seçimi kazandıktan sonra ben sana mazbatayı vermem demek doğru değildir. Bu mazbatalar eğer verilirse Türkiye bir ayıptan kurtulmuş olacak.



"CİDDİ BİR EKONOMİK KRİZ VAR"

Ekonomide ciddi bir kriz yaşıyoruz. İşsiz sayımız geniş tanımıyla 8 milyonu aştı. Son bir yılda işsiz sayımız 1 milyon 700 bini aştı. Enflasyon patladı. Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerekiyor. Türkiye bu hale nasıl geldi diye sormuyorum. Biz bu krizden nasıl çıkarız? Bunu soruyorum. Hayat pahalılığı var, işsizlik var, enflasyon var... Türkiye'yi bütün dünya izliyor. Alınan hiçbir ciddi önlem yok. Günü kurtarma üzerinden yapılan bir ekonomi politikası var. Hala ekonomide yaşanan ciddi krizin farkında değiller. Biz bu basın toplantısını yaparken onlarca işçi işsiz kalabilir. Reel sektörde işveren kendisini kurtarmak istiyor, nasıl batmaktan kurtulurum diye. Peki siyasal iktidar bu tabloyu sağlıklı değerlendiriyor mu? Hayır...



"BES'İ ZORUNLU HALE GETİRİYORLAR... ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Ekonomik krizi aşma konusunda alacağımız politikalarla krizin yükünü toplumun hangi kesimine yükleyeceğiz? İktidarın buna karar vermesi lazım. Eşit mi paylaşılacak bu yük? Yükü omuzlamayan sınıf rantiye sınıfı. İşçiden emekliye herkes bu krizin yükünü bir şekilde üstleniyor. Şimdi Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) zorunlu hale getiriyorlar. Zorunlu sigorta var zaten. Peki BES ne? Kişinin iradesine bağlı. Şimdi onu da zorunlu hale getiyorlar. Allah akıl fikir versin. Şimdi kıdem tazminatını da kaldırmak istiyorlar. İki gün önce Kızılay'da borcumu ödeyemiyorum diye kendisini yakan insanlar var. Bunlara bakmak gerekiyor.

Dış politikada da ciddi sorunlar yaşıyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemine dönüp, bu sorunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. Bizim ürettiğimiz çözümleri eksik bulabilirler, yanlışımız varsa onlar düzeltsinler ama mutfaktaki yangını mutlaka söndürmek zorundalar. Biz sadece eleştirmiyoruz, çözüm önerilerinde de bulunuyor. Bizim siyaset anlayışımız budur. Vatandaş perişan halde. Sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Bugünkü hukuk sistemi içinde hiçkimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Her an herkes tutuklanabilir. Savcı bile sizin neden gözaltına alındığınızı bilemeyebilir. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Türkiye bunu kendi iradesiyle yapması lazım, Avurupa Birliği istiyor diye değil.