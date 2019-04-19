Ekrem İmamoğlu'ndan beş kişiye inceleme yetkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

"DOSYA KAÇIRANLAR, ODASINI TOPLAYANLAR..."



Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçilip mazbatası henüz verilmediği süreçte "Büyükşehir Belediyesi’nden şu 2 günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun 1 kuruşunun bile hesabını soracağım. Bunların ihbarı var, kanıt olursa paylaşırım" şeklinde açıklama yapmıştı.