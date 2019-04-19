Büyük tepki çeken konuşmaya açıklama getirdi

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini söylemesi kamuoyundan büyük tepki çekti...



Bu açıklamalara bir tepkide AKP Yalova Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü’den geldi.

Güçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden yaptığı eleştiride, “Acil parti içi reforma ihtiyaç var. 2019 da milletin aklıyla dalga geçip, çay simit hesabı yapan vekil bu partiye zarar verir. Bir yanda teşkilatlar kapı kapı çalışıp bir oy kazanayım diye çalışıp emek verirken, diğer yanda bir konuşma yapıp bin oy götürme olmaz! Emeğe yazık. Acil liyakat” ifadelerinde bulundu.

AÇIKLAMA YAPTI

Oda Tv'de yer alan habere göre, Akbaşoğlu tepkilerin ardından açıklama yaptı. Açıklamasında, “Konuşmanın öncesi ve sonrasıyla bütünü izlendiğinde hakikat açıkça görülecektir” diyen Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: