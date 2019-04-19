Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Hayırlı olsun

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

'Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor' diyen Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin tüm veri tabanını kopyalama kararı hakkında,

"Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa çok fazla söylenecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Birisi başkanın imzasını taklit etti. Böyle bir yazılı talimat yaptı. Bu vahim bir şey. Umarım öyle değildir. Belediye başkanı bununla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Bütün iş ve işlemlerin hukukun içinde olması, belediye yöneticilerinin çalışanları şüpheli görmemeli. İstanbul'un beklediği hizmetlerin yerine getirilmesidir" dedi.