Ali Topuz’un odasına da bahar geldi

Bu görüşmeden üç gün sonra o meşum haberi aldık. Hemen ertesi gün Kıbrıs’a gitmek için uçak biletleri ayarladık. Ancak oğlu Serdar Topuz, kendisini arayan arkadaşlarımıza “Buraya kadar gelmeniz boşuna olacak. Zira şu an kimseyle görüşemiyor. Ayrıca onu biz birkaç güne kadar İstanbul’a getireceğiz” deyince biletleri iptal etmiştik.



İstanbul’da hastanenin yoğun bakımında tedavisi sürüyor ama bilgileri oğluyla görüşen arkadaşlardan alıyorduk. Kendisini dün 70’lerde İstanbul siyasetinde birlikte yol arkadaşlığı yapan Ertuğrul Gülsever’le ziyarete gittik. Akşama doğru gittiğimiz için yakınlarını göremedik. Oğlu Serdar Topuz’a da ulaşamayınca bilgi için doktorunu aradık. Doktoru Aylin Ogan bizi Ali Topuz’un yatağının başında kabul etti. Yanına gittiğimizde uyuyordu Ali Topuz.



‘Gazete de ne var ne yok?’



1973’te sağın kalesi İstanbul’u düşüren ve 70’li yıllar boyunca CHP’nin kalesi haline getiren efsane il başkanı Topuz’a “Ali Abi biz geldik” diye seslenince gözlerini araladı. Onu en iyi motive edecek haber tabii ki o kuşağın bütün benliğini adadıkları CHP’den haber vermekti. “Ali Abi, İstanbul’u CHP aldı, biliyorsun değil mi?” diye sorduğumuzda gülümseyerek başını salladı. İçinde “Cumhuriyet” kelimesi geçen her kuruma yürekten bağlı olan Ali Topuz’un ilk sorusu, “Gazetede ne var ne yok” oldu. Ardından da “Partide herkes iyi mi?” sorusunu yöneltti. Hem Cumhuriyet Gazetesi’nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki gönüldaşlarının iyi olduğunu ve kendisine selam söylediğini ilettik. Doktoru Aylin Ogan, Ali Topuz’un durumunun her geçen gün olumlu yönde seyrettiği, fizik tedaviye başladıkları bilgisini verdi. “Bugün biraz fizik tedavi uyguladığımız için yorgun” diyen doktoru, Topuz’un sabah Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın programını izlediğini söyledi. Seçimlere ilişkin ilk haberi doktorundan alan Ali Topuz’un bu moral ve motivasyonla kısa sürede eski günlerine döneceğine eminiz.