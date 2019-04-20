Devlet Bahçeli İBB seçimlerini hala kabullenememiş

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Bir adama bakarsınız adam mı diye bir de lafa bakarsınız laf mı diye.

-Kıskanan varsa durmasın kıskansın, çekemeyen varsa durmasın çatlasın.

-31 Mart sonrası kötü niyet sahipleri iyice gün yüzüne çıkmıştır. Cumhur İttifakı'nı karalamak için organize bir şube faaliyettedir.

-Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur

İBB seçimlerindeki organize usulsüzlüklerin üstünü örtercesine konuşan bu köksüzün tekrar başını kaldırması 15 Temmuz şehitlerimize hakarettir.

- Ekrem İmamoğlu, terörist Demirtaş’a methiyeler düzmekte, Ermenilerden Rumuna selam göndermektedir.

-Musakka edebiyatından veritabanı ve altyapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. Derin usulsüzlükler hakimdir.

-Mazbata almakla iş bitmemiştir. Süreç sonlanmamıştır. Söz sırası YSK'nindir. Biz demokrasiye ve hukuka saygılıyız. Millet iradesine bağlıyız, saygı duyarız. Henüz her şey bitmiş değildir. Adalet son mercidir fakat son söz söylenmemiştir.