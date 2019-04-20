Seçim sonuçları cezaevinde Eren Erdem’e umut oldu: Hücreme de bahar geldi

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, 29 Haziran 2018’den beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski CHP milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, Erdem’in günlerini adaletin sağlanmasını bekleyerek ve kitap okuyarak geçirdiğini belirtti. Yarkadaş, “En son okuduğu kitap Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan’ın yazdığı Metastaz...” ifadesini kullandı.



Erdem’in CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde sağladığı başarıdan dolayı mutlu olduğunu söylediğini de belirten Yarkadaş, “Eren, ‘Hücreme de bahar geldi’ dedi. CHP’li tüm başkanlara başarılar dilerken, emeği geçen herkesi de tebrik etti” ifadesini kullandı.