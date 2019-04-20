Kayyım borçları tek tek açıklanıyor: Milyonlar

Şırnak Silopi Belediyesi’nin, HDP’li Eş Başkanları, kayyım döneminden kalan borç ve devredilen taşınmazların listesini belediye binasına astı. Belediyenin kayyım tarafından 133 milyon 453 bin TL borçlandırıldığını ortaya çıktı.

Kayyım tarafından seçimlere az bir süre kala ise, aralarında değerli arazilerin de bulunduğu belediyeye ait toplamda 19 bin metrekarelik alan ile Kadın Dayanışma Merkezi de bedelsiz bir şekilde bazı kurumlara devredildi. Kayyım’ın toplam 142 belediye çalışanının işine son verdiği bunların yerine ise AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Ürgen’in de bulunduğu 209 kişi işe alındı ortaya çıktı. Ürgen’in, belediye bünyesinde bulunan Kadın Eğitim, Kültür ve Destek Merkezi Müdürlüğü’nden sorumlu kişi olarak kayyım döneminde çalıştırıldığı öğrenildi. Belediyede işe alınanlar arasında bulunan M.Z.’nin bir süredir AKP İlçe Başkanı Fatih Bilen’e korumalık yaptığı belirtildi. M.Z.’nin, temizlik biriminde şoförlük yapmak üzere işe alındığı bildirildi.

HAKKARİ YÜKSEKOVA

Hakkari'de Yüksekova Belediyesi Eş Başkanları ise Belediye’ye atanan kayyımın arkasında 680 milyon TL bir borç bıraktığını açıkladı.

MHP DÖNEMİNDEN KARS BELEDİYESİNE BÜYÜK BORÇ

Geçtiğimiz dönem MHP'li başkan tarafından yönetilen Kars Belediyesi'nin Eş Başkanı Ayhan Bilgen’de, belediyenin toplam borcunu Twitter’dan açıkladı. Bilgen, devraldıkları Belediyenin toplam borcunun 338 Milyon 300 Bin TL olduğunu ayrıca Belediyenin 102 aracının 39’u arızalı ve 7’si hacizli durumda aldıklarını açıkladı.