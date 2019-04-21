CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini paylaşarak "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta yapılan saldırı demokrasiye, barışa, kardeşliğe ve tüm Türkiye'ye yapılmıştır. Talimat alan karanlık eller bilsin ki BARIŞ, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KAZANACAK!" ifadelerini kullandı.



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Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta yapılan saldırı demokrasiye, barışa, kardeşliğe ve tüm Türkiye'ye yapılmıştır. Talimat alan karanlık eller bilsin ki BARIŞ, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KAZANACAK! pic.twitter.com/nlVSr8V9qy — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 21 Nisan 2019