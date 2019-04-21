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'Karanlık eller bilsin ki BARIŞ, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KAZANACAK!'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin paylaşımda bulunu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 16:55

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini paylaşarak "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta yapılan saldırı demokrasiye, barışa, kardeşliğe ve tüm Türkiye'ye yapılmıştır. Talimat alan karanlık eller bilsin ki BARIŞ, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KAZANACAK!" ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu

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