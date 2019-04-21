İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluya teşekkür etmek için bugün Maltepe Miting alanında yurttaşlarla buluştu. “İstanbul’a yeni bir başlangıç” buluşmasına CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı mitingi tarihi bir buluşma olarak nitelendiren milletvekilleri İmamoğlu’nun görüş ayırt etmeksizin tüm yurttaşları kucaklayacağını söyledi. Cumhuriyet’e konuşan milletvekilleri özetle şunları söyledi:

‘Demokrasiye sahip çıkılmalı’

Maltepe’de yapılan mitingin demokrasi tarihi için büyük bir önem arz ettiğini savunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Sadece bir cep telefonu mesajı ile milyonlarca insan demokrasiye, hukuka, özgürlüğe sahip çıkmak için buraya geliyorsa bir siyasetçi olarak bunun çok umut verici olduğunu söyleyebilirim. Baskıya ve hukuk dışı davranışlara millet izin vermeyecektir. Burada karşı karşıya olduğumuz bu tablo yurttaşların demokrasiyi ne kadar sahiplendiğini gösteriyor bizlere” dedi. İmamoğlu’nun insanlarda yarattığı heyecanı vereceği hizmetlerle canlı tutacağını kaydeden Tekin, “KHK kararları ile insanların siyasi haklarının elinden alınmadığı bir demokrasi yaşatmamız lazım. Tüm farklılıkların demokrasiye sahip çıkması gerek” diye konuştu. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan 4 askerin ailesine sabır dileyen CHP Grup Başkanvekili ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız da var. Onların da bir ar önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” dedi. CHP’nin seçim süreci boyunca hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Torun, “Bundan sonra yapılacak çok işimiz var. Vatandaşlarımızın bize gösterdiği güvene karşı büyük sorumluluklarımız var. Mahçup olmamamız lazım. İmamoğlu ile İstanbul’a umut doğdu” diye konuştu.

‘Umudu yeniden yeşerttik’

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yapılan mitinge ilişkin, “Her renkten insan ortak müşterekte birleşerek bayram havasında mutluluklarını paylaşıyorlar. Türk bayrakları ile tüm siyasi partilerin destekçileri var. Bu da demek oluyor ki insanlar her kesimi kucaklayan görüşe susamış. 25 yıldan sonra halkçı belediyeciliğin yeniden başlaması tüm yurttaşlarda bir umut olmuştur” dedi.

İmamoğlu’nun 17 gün süren mazbatasını alma sürecinde sandıkların başından ayrılmayan Tanal, “Biz bir demokrasi mücadelesi verdik. Oylarımıza sahip çıkarak umudu yeniden yeşerttik” diye konuştu.