Yeni nesil siyaset mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, “Ne yazık ki talihsiz bir olay yaşandı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz, görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak, saygı kazanacak. Yurtta sulh, cihanda sulh” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, dün Maltepe’deki dolgu alanında “yeni bir başlangıç buluşması” mitingi düzenledi. Sabahın erken saatlerinden yurttaşlar miting alanını doldurmaya başladı. Anadolu Ateşi dansçılarının ardından mehteran ve orkestra ekibi çıktı. Yüz binlerce yurttaş Türk bayrakları, alkış ve ıslıklarla alanı doldururken, ara sokaklarda ve alanda yoğun güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri ve ambulanslar alanda hazır bekletildi. Gösterilerin ardından platforma annesi Hava, babası Hasan, eşi Dilek, kızı Beren, oğulları Semih ve Mehmet Selim İmamoğlu ile çıkan Ekrem İmamoğlu yurttaşları selamladı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Şehitler için platformda dua edilmesinin ardından konuşan İmamoğlu, “İstanbul yeni bir başlangıca adım atarken, gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayalım istedim. Bir şenliğe, bir bayrama gider gibi, el ele, kol kola olalım, umudumuzu, mutluluğumuzu hep birlikte paylaşalım. Beni kırmadınız, buraya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir millet, sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir” dedi. Sevincini paylaşırken bir yanının keder dolu olduğunu belirten İmamoğlu, “Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allahım milletimizi terör örgütlerinden korusun. Birliğimiz, bütünlüğümüz daim olsun” diye konuştu.

‘Alınacak 3 ders var’

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin tarihe geçtiğini belirten İmamoğlu, “Bu seçimden herkesin, ama özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. 3 temel dersten birincisi, siyaset her koşulda sevgi, saygı ve centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Hem vatandaşlara, hem de siyasi rakiplere karşı. İkincisi, siyasetin temel amacı, insanların mutluluğudur. Özellikle de çocuklarımızın mutluluğudur. Üçüncüsü, herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın, bunları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Siyaset her şeyden çok, çözüm üretme işidir. 3 noktada eksiğim varsa mutlaka düzeltmeye, çok daha kaliteli siyaset yapmaya gayret edeceğim. Çünkü İstanbul’da yeni bir başlangıca imza atacaksak eğer, öncelikle siyaset anlayışını, siyaset yapma biçimini değiştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yeni nesil bir siyaset anlayışı getireceklerini kaydeden Ekrem İmamoğlu, “31 Mart, yeni nesil siyaset anlayışının halkta nasıl büyük bir karşılığı olduğunu göstermiştir. Ben bu anlayıştan ayrılmadan iş yapmaya, çözüm üretmeye, sonuç almaya devam edeceğim. Size bunun sözünü veriyorum” dedi. İstanbul’da oy sayma işleminin 17 gün sürdüğünü anımsatan İmamoğlu, “Gelecekte bu 17 günde yaşananlar ve bu ülkeye yaşatılmak istenenler hakkında çok şey yazılacaktır. Ben bugün itibariyle hepsini bir kenara bırakmış ve işime, tüm istanbullulara hizmet sorumluluğuma odaklanmış durumdayım. 17 gün boyunca yaşanan ve kısmen bugün hâlâ devam eden gelişmeler, bizi milletçe bir ‘demokrasi sınavından’ geçirmiştir. Bu ülkede millet ne derse o olur. 23 Nisan 1920’den bugüne, bu ülkede son sözü millet söylemiştir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da kutluyorum” diye konuştu. İmamoğlu, İstanbul’da dini bayramlarla birlikte milli bayramlarda da ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi.

İstanbul’da yeni bir başlangıç vaat ederek yola çıktığını kaydeden İmamoğlu, “İstanbul’a yeni nesil siyaset, yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi, yeni nesil toplumsal birlik ve yeni nesil yurttaşlık anlayışı hâkim olacak. İstanbul’u yönetirken, her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edeceğim. Korkudan değil, sevgiden yana olacağım. Birleştirerek hizmet edeceğim. Bu aziz şehre özen gösteren, insana saygı duyan bir belediyecilik hâkim olacak. Bu şehrin nimetlerini asla ganimet sananlardan olmayacağız. İstanbul’da yeniden akıl, mantık, bilim, sanat ve kültür yükselecek. Nefes alan kentsel alanlar, yeşil kuşaklar geliştireceğiz. Bizim belediyeciliğimiz aynı zamanda hesap veren, şeffaf bir belediyecilik olacak. Vatandaşın tek bir kuruşunu israf etmeden, yandaşa yoldaşa peş keş çekmeden, bir şehremin, bir emin yönetici hassasiyetiyle harcayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Hiç kimse kamu gücünden korkmayacak. İBB’de hiçbir kamu görevlisi, kamu gücünü kendi gücü olarak görmeyecek, kullanmayacak. 16 milyon hemşehrime hizmet edecek. Tüm İstanbullulara 21. yüzyıl belediyeciliğini vaat ediyorum. Bu ülkenin kurucu değerlerinden, cumhuriyetten ve demokrasiden, Mustafa Kemal Atatürk ve onun çizdiği hedeflerden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

‘Talimat aldılar’

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı girişimine ilişkinde İmamoğlu, “Ne yazık ki talihsiz bir olay yaşandı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz, görüşü ne olursa olsun yapmaz” ifadelerini kullandı.