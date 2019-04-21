Hedef Türkiye'nin birliği



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e gelişinde binlerce partili karşıladı. Genel Merkez’in bulunduğu cadde, Emniyet tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Kılıçdaroğlu’na destek vermek amacıyla gelenler tek tek üst araması yapılarak Genel Merkez’in bahçesine alındı.

Partililerden Soylu’ya sert tepki

Genel Merkez’in önünde partiler “Faşizme karşı omuz omuza”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” ve “Kemal’e uzanan eller kırılsın” sloganları attı. Genel Merkez önünde bekleyen kalabalık; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Soysuz istifa” diye slogan atarak tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, önce Genel Merkez’e gelen ailesiyle bir araya geldi, daha sonra bazı kurmaylarıyla yaklaşık 40 dakika süren kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik organize bir şekilde gerçekleştirilen linç girişimi sonrası partisinin genel merkezinde bekleyen binlerce partiliye seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

Saldırı Türkiye’nin birliğine: Bana yapılan saldırı Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Ben kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan CHP’nin genel başkanıyım. Hiç kimse unutmasın. Kuvay-i Milliyecilerin partisi CHP’nin genel başkanıyım. Hiç kimse unutmasın 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım.

PKK saldırısıyla aynı: Şavşat’tan Ardanuç’a giderken PKK’nın saldırısına uğramıştım. Aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Onlar sanıyorlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım, bir milim!

Şehit cenazelerine katılacağım: Şehitler bizim şehitlerimiz. Şehitleri sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde bir acı oluyor. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Sanıyorlar tehdit edeceğiz, saldıracağız Kemal Kılıçdaroğlu katılmasın. Katılacağım sonuna kadar katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehidi.

Dışarıdan gelenlerin tezgâhı bu: Feriştahı da gelse hakkı hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst kılınmadı. O köyde oturan hiç kimsenin suçu yok. Dışardan gelenlerin tezgahıdır bu. Bu tezgahlar bizi yıldıramaz.

Bir canım var, gerekiyorsa veririm: Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için 82 milyon vatandaşıma söz veriyorum: Bir canım var, bu ülkenin bekası, huzuru, bu ülkenin kalkınması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye de hazırım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, saldırıya ilişkin parti genel merkezinde yaptığı açıklamada “Şu anda yaşanan olay siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir” dedi.

CHP’den tepki yağdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin ardından açıklama yapan partili yöneticiler, milletvekilleri ve belediye başkanları, saldırıya iktidarın kullandığı düşmanlaştırıcı dilin neden olduğu vurgularken, olayın arkasındaki güçlerin açığa çıkartılması talep edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Şehit kanı üzerinden siyaset yapanlara lanet olsun! Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu mutlu mu acaba!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel: Yaşananlar bambaşka amaçları olan iğrenç bir provokasyondur.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Bir şehit cenazesinde Sayın Kılıçdaroğlu’na saldıracak kadar şuurunu kaybeden vandallar bu milletin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehdittir.

CHP’li Muharrem İnce: Bu saldırı geleceğimize, iç barışımıza, birlik ve beraberliğimize yönelik büyük bir provokasyon denemesidir.

CHP İzmir Mehmet Ali Çelebi: Saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırının hesabını soracağız.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Saldırıya zemin hazırlayan herkesten siyaseten ve hukuken her türlü hesabını soracağız.

‘Talimat almış kişiler’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Orada bu hareketi yapanlar, vatandaşlarımız değil talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum.

Muhittin Böcek, Zeydan Karalar, Tanju Özcan yaptıkları açıklama ile saldırıyı kınadılar.

Cumhuriyet’e konuşan DSP PM üyesi ve eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ise “Bu, basit bir terör olayı değildir. Bay Erdoğan ve Bay Bahçeli’nin tahriklerinin sonuçlarıdır” dedi. Akar’ın “Mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sûkunetle burayı boşaltıyoruz” ifadelerini de eleştiren Türk, “Akar’ın konuşması, yapılan hareketi haklı gösteren bir tutumdur. ‘Yapacağınızı yaptınız bu kadarı yeter’ demektir” dedi.