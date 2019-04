Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'a tepki

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Kılıçdaroğlu'na saldırı: Saldırıyı planlayanları yapanları kınıyorum. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet anlayışına, milletine demokrasiye olan inancına yapılmış bir saldırıdır. Saldırıyı yapanlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bu işin arka planında ne varsa bir an önce ortaya çıkartılıp ilgili kurumların görevlilerin tedbirli davranması gerektiğini belirtmek istiyorum. Devlet adamlığı çok önemli. Talihsiz açıklamalar var. Kamuoyunun önünde olan bizler çok dikkatli konuşmalıyız. Oy hesapları, kişisel çıkarlar üzerinden verilen mesajlar milletin geleceğini tehdit eten boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor. Bunun gibi kötü eylem planlarını kolaylaştırabiliyor. Sana, banası yok bunun.

HULUSİ AKAR VE DEVLET BAHÇELİ MESAJI

Akar ve Bahçeli'ye: 'Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? 'Yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim. Her yere gideriz. Memleketin her yeri bizim. Herkes her yere gider. Bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Genel Başkan'ımızın soğukkanlı, toplumu barışa sevk eden davranışı örnektir diye düşünüyorum.

Bahçeli'nin 'İstanbul seçimleri beka meselesidir' açıklaması: Hangi gerekçelerle konuştuğunu bilemiyorum Sayın Bahçeli'nin. Cevap verilecek konu değil. Seçim bitmiştir. Mazbatamızı aldık. YSK tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine inancım tam.

Verilerin kopyalanması: Belki de idare mahkemesi süreci kendinden kaldıracaktır diye düşünüyorum. Eksik, yanlış açıklama olabilir ama bunu gideririz. Komplo teorilerini üreten arkadaşları şaşkınlıkla izliyorum.

Belediye çalışanları: Şu ana kadar bana bir istifa talebi gelmedi. Beni çok sevdiler öyle düşünüyorum. Ama elbette bazı değişiklikler olacaktır.

-İBB çalışanlarının sosyal medya paylaşımları: Arkadaşlarımız inceliyor. Bazılarıyla ilgili soruşturma başlanacaktır. Demokrasiyi kabul etmeyen açıklamalar var. Ben olsam istifa ederdim.

DAVA AÇACAĞIMIZ MANŞETLER VAR

-Gazete manşetleriyle ilgili soruşturma ve dava açacağımız manşetler var. Kışkırtan, hayasızca, terbiyesizce, insanların duygularını vatan severliğin, ayaklar altına alan ve hepimizin hassasiyeti olan şehitlik mertebesiyle ilgili terbiyesizce haber yapma... Bunun haberle alakası yok. Bunu yapan insanların çok canı acımış ki böyle yollara başvuruyor. Yasal işlemleri başlattık.