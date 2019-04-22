CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 soru

Soru önergesinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde yaşananları anlatan Sümer, "31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Genel seçimi sürecinde, daha önceki dönemlerde de özellikle Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin sözcülerinin kullanmış olduğu ve toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran açıklamaları ile İçişleri Bakanı olarak bizzat şahsınızın da ‘Valilere CHP’li il başkanlarını şehit cenazelerine almayın’ talimatı ile sözde basının iftiralarla Genel Başkanımızı hedef olarak göstermesi, yaşanan provokatif ve alçakça saldırı ile linç girişiminin zeminini oluşturmuştur" dedi.

"Linç girişimine ‘müessif protesto eylemi’, ‘mesaj vermek’ gibi ifadelerle hafife almaya çalışan ve aralarında bakanların da olduğu bazı kişilerin bu tutumu son derece dikkat çekicidir" ifadelerini kullanan Sümer, bu tür açıklamaların ve sahiplerinin tarihte yerini aldığını söyledi.

10 soru sordu

Sümer, soru önergesinde İçişleri Bakanı Soylu’dan şu sorulara yanıt vermesini talep etti:

1- Yaşanan hadise üzerine istifa edecek misiniz?

2- Olayın üzerinden 24 saat geçtikten sonra açıklama yapmanızın gerekçesi nedir?

3- Söz konusu olaydan önce değişik tarihlerde toplumu ayrıştıran, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu partisine ve onun mevcut genel başkanına yönelik açıklamalarınızdan dolayı özür dileyecek misiniz?

4- Daha önce, şehit cenazelerine CHP’lilerin katılmaması hususunda valilere talimat verdiğiniz bilinirken, söz konusu saldırının “kabul edilemez” olduğunu ifade etmeniz hangi aklın ürünüdür?

5- Şehit cenazesine dışardan geldiği daha sonra tespit edilen kaç kişi bulunmaktadır? Bu kişiler hakkında yapılan bir işlem var mıdır? Olacak mıdır?

6- Cenazede kaç güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir? Güvenlik güçlerinin bu saldırıya müdahalede yetersiz kalmasının temel gerekçesi nedir?

7- Yaşanan olay sırasında üstlerinden müdahale edilmemesi yönünde bir talimat almışlar mıdır? Böyle bir talimat var ise kim ya da kimler tarafından verilmiştir?

8- Böyle bir talimat verilmemiş ise müdahalede geç kalınmasının gerekçesi nedir?

9- Şehit cenazesinde provokasyon olacağına dair herhangi bir istihbarat alınmış mıdır, alınmamış ise bu bir güvenlik zaafiyeti değil midir?

10- Daha önce de değişik tarihlerde saldırıya uğrayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenaze törenine katılımı olacağı bilinmesine karşın, böyle bir olay yaşanabileceği neden göz önüne alınmamış ve önlemler buna göre alınmamıştır?