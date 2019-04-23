Polis ailelere izin vermedi

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde çocuklarını ziyaret eden aileler görüş çıkışında basın açıklaması yapmak istedi. Polisler basın açıklamasının yapılmasına da, ailelerin yürüyüşüne de izin vermedi. Bu sırada bir tutuklu yakını, “Evlatlarımızın yanından geldik. Her gün her dakika eriyorlar. Evlatlarımızı içeride bıraktık ciğerimiz yanıyor. Nedendir bu sessizlik, nedendir bu abluka? Adalet Bakanı neden korkuyor? Yeter artık evlatlarımızın ölümüne göz yummayacağız. Bizden korktuğunuzu bu abluka bile kanıtlamaya yeter. Biz analardan korkmayın, eriyip giden evlatlarımızın yarattığı öfkeden korkun” diye bağırdı.

Batman’da ise tutuklu aileleri Batman M Tipi Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi. Cezaevi önünde ve çevresinde zırhlı araçlarla yoğun önlemler alan polis, hapishanenin önündeki en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli’de 15 günlük eylem yasağı

Kocaeli Valiliği, devam eden süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine destek vermek amacıyla eylem yapılacak gerekçesiyle 15 gün boyunca il sınırları içinde eylem yasağı getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Tutuklu ya da hükümlü bulunan PKK KCK terör örgütü mensuplarınca başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine sözde destek vermek amacıyla provokatif eylemlerin yaşanabileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceğine yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle her türlü eylem, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 7 ve 17’nci maddeleri hükmü gereğince, Kocaeli il sınırları gereğince 15 gün süre ile Valilik Makamı’nın 1150 sayılı olur emri ile yasaklanmıştır.”