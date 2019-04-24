Süleyman Soylu'nun açıklamaları kafa karıştırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinden sonra uğradığı saldırı hakkında açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri tartışılıyor. Soruşturmadaki gelişmeler ve olay hakkında açıklama yapan yetkililer "Bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız" diyen Soylu'nun sözlerini kafa karıştıran hale getiriyor. Soylu'nun açıklamaları ve yaşanan gelişmeler şöyle...

Soylu ne demişti: Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, olayın dışardan gelen bir provokasyondan kaynaklandığını tespit edemedik. Bizim ilk yaptığımız değerlendirmelerde, ortada organize bir provokasyon olmadığı görülmüştür. Bizim bulgularımızda şu ana kadar provokasyonu veya dışarıdan gelerek provokasyonu sağlayan bir tespitimiz söz konusu değildir.

Ne oldu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıda “provokasyon olmadığını” iddia etmesine karşın soruşturmayı yürüten Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’nın fezlekesinde gözaltına alınan şüpheliler için “olayı provoke ettiler” ifadesi kullanıldı.

Soylu ne demişti: Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin şehidin hısımı ve köylüsü olduğunu tespit ettik.

Ne oldu: Saldırgan Osman Sarıgün ifadesinde "Şehit Yener Kırıkcı ile bir bağım yoktur. Protestolar ve Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi. Ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olmayarak, sadece bir kez yumruk attım. Sonra kalabalık beni uzaklaştırdı” dedi.

Soylu ne demişti: Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye geleceğine dair herhangi bir bildirimi olmamıştır.

Ne oldu: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Kılıçdaroğlu‘nun şehidimizin cenazesine katılacağı saat 10.03’te Nöbetçi Koruma Şube Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bilgilendirme sonucu, Genel Başkanımız Çubuk Kaymakamı tarafından karşılanmıştır" açıklaması yaptı. CHP'nin verdiği bilgiye göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın koruması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü Koray Aslan’ı arayarak ‘Geliyor musunuz?’ diye sordu. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada "Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul'dan havaalanına gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törene katılacağını Çubuk'a giriş sırasında öğrenmişti" ifadesini kullandı.