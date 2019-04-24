Sare Davutoğlu'nun üniversitedeki programı iptal edildi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’ye yönelik sert eleştirilerinin yer aldığı çıkışının hemen ardından, eşi Sare Davutoğlu’nun Medipol Üniversitesi’nde bugün katılacağı program iptal edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucuları arasında olduğu üniversitede etkinliği düzenlemek isteyen İstanbul Medipol Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar:

"Sare Hanım ile konferansımızı elimizde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyoruz. Bu durumdan dolayı gerçekten üzgünüz..."