Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını iade etti

Salman, kiralık olarak kullanılan makam aracını firmaya iade ederek eşinin üzerine kayıtlı olan şahsi aracını kullanma kararı aldı.



“Devir, tasarruf devri” diyen Salman, şunları söyledi: “Son günlerde belediyelerin ekonomileri ve yapılan harcamalar gündemde. Biz asla ‘devletin malı deniz’ düşüncesi içerisinde olmadık. Böyle bir dönemde yine örnek olalım istedik. Ülkemizde ekonomi kötü durumda. İşsizlik artmış durumda. İnsanlar tasarrufun peşinde. Bizde belediye olarak böyle davranmalıyız. Bunu da bu belediye ailesinin reisi olarak ilk ben başlatmalıyım. Bu nedenle kullanmakta olduğum kiralık olan makam aracımı firmaya iade ediyorum. Bundan sonra eşim Dilek Salman adına kayıtlı olan şahsi aracımızı kullanacağım. Şartlar düzelene kadar da bu böyle olacak.”