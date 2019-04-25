Avukat Feyza Altun'dan, AKP’li Orhan Miroğlu’na sert yanıt

Habertürk'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına avukat Feyza Altun'un sözleri damga vurdu. Bir tartışma programında karşı karşıya gelen hukukçu Feyza Altun ile AKP 26. dönem Milletvekili Orhan Miroğlu arasındaki 'PKK' atışması Türkiye'nin en çok konuşulanlarından oldu.

Feyza Altun, Miroğlu’nun 2016 yılındaki sözlerini hatırlatarak “PKK terör örgütü değildir” diyen siz değil misiniz, 3 yılda ne değişti?” deyince tansiyonun bir anda yükseldiği programda taraflar güçlükle sakinleşti.

SİYASİ BİR OMURGANIZ OLMADIĞI İÇİN!

“Sizin neslinizi kayıp nesil olarak görüyorum” diyen Miroğlu’na Altun şöyle cevap verdi: “Bizim neslimiz sizin gibi siyasetçilerden sıkıldı. İşinize gelince şehadet siyaseti, işinize gelince ‘PKK terör örgütü değil’. Neyi savunduğunuzu anlamadığımız, hangi noktada durduğunuzu seçemediğiniz, siyasi bir omurganız olmadığı için sordum”