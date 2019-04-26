CHP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce Ankara Adliyesi önünde partililerle yaptığı basın açıklamasında, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ve yanındakilere yönelik linç girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Çubuk'taki cenaze töreninde yaşananlara ilişkin ihmali bulunanlar hakkında yasal haklarını kullanacaklarını ifade eden Özkoç, "İhmali bulunan kişiler hakkında hem CHP adına hem de CHP grubu olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişilerden birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılmadan önce koruma polislerince emniyete bilgi verildiğini savunan Özkoç, buna rağmen gerekli tedbirleri almayan il emniyet müdürü ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Özkoç, soru üzerine koruma polislerinin, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağına ilişkin, ilgili yerlerle alakalı telefonla arayarak bilgi verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Emniyet'e bildirim yaptığını söylediğimiz kişi kimdir? Polis memurudur yani kamu görevlisidir. Yalan söylüyorsa derhal hakkında işlem başlatılsın. Bunu nasıl tespit edebilirler? Koruma memuru, arama kaydını göstererek 'Saat 10.03'te Ankara emniyet şube amirliğini arayarak, oraya bildirdim' diyor. Ses kayıtları ellerinde mi? Ellerinde. O dakikada telefonla kim aramış biliniyor mu? Biliniyor. Gereğini yapsınlar."

Açıklamanın ardından Özkoç ve beraberindekiler, savcılığa çıkarak İçişleri Bakanı Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve bazı emniyet yetkilileri hakkında ise "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ANKARA EMNİYETİ KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saldırıya uğradığı şehit cenazesine katılacağına ilişkin, tören öncesinde güvenlik birimlerine bilgi verilip verilmediği yönündeki tartışmalarla ilgili 5 gün önce yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun yakın koruma personeli tarafından 20 Mart Cumartesi günü saat 22.11'de ve 21 Mart Pazar günü saat 10.03'te Koruma Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliği Hizmetlerinde kullanılan '0505 318 06 32' numaralı telefon aranarak cenaze yeri, saati ve cenaze yakınlarının irtibat bilgilerinin istendiği belirtilirek, "Katılım durumu bildirilmediği gibi sorulduğunda ise henüz programın belli olmadığı söylenmiştir" denilmişti. Açıklamaya şöyle devam edilmişti: "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesinin, 'Korunan şahsın il dışı ziyaretlerinde 48 saat önce mahallin mülki amirince nereye, hangi amaçla gideceği, ne kadar sürede ne kadar kalacağı, (açık adresle birlikte) ne amaçla gideceği dilekçe ile bildirilecek, koruma görevlisi de koruduğu şahsın il dışı seyahatlerinde gidiş-geliş tarihi ve saatlerini ilgili büro amirliğine bildirilecektir' maddesi gereğince korunan kişilerin il merkezi dışına yapacakları ziyaretlerde Koruma Şube Müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmekte, bu bilgiler doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bunun önceki örnekleri ektedir."