Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 büyükşehir belediye başkanına kırsal kesimlerde CHP’ye karşı olan önyargının kırılması için çalışma yapılması talimatı verirken, “Asla kimseyi ötekileştirmeyin ve ayrıştırmayın. Biz kampanyamızı huzur üzerine, birliktelik üzerine kurduk. Aynı şekilde bunu devam ettireceksiniz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun belediyelerde liyakate göre hareket edilmesi gerektiğini söylediği de belirtildi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, dün, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi. CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak’ın da bulunduğu toplantıda, belediyelerin uygulayacağı politikalar ele alındı. Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantıda 11 büyükşehir belediyesine ilişkin beklentilerini dile getirdi. Seçimden önce 31 Mart’a ilişkin açıklanan seçim bildirgesi ve açıklanan temel ilkelerin dikkate alınması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, 11 büyükşehir belediye başkanına talimatlarını 13 başlık altında sıraladığı öğrenildi.

‘Kendinizi denetlettirin’

Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına, bazı görevlerin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Belediyede kadrolarınızı liyakate göre oluşturun” dediği öğrenildi. Bütün belediyelerden şeffaf bir yönetim istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Her zaman hesap verebilir olun. Gerekirse bağımsız denetçilerle kendinizi denetlettirin” dediği belirtildi. Sivil toplum örgütlerinin yönetime katılımının sağlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun belediyelerde kır-kent dengesinin de iyi kurulmasını istediği kaydedildi. Özellikle kırsal kesimlerde CHP’ye yönelik önyargının kırılması için büyükşehir belediyeleri tarafından çalışma yapılması talimatı verdiği de öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun, gelecek genel seçimlerde partinin oyunun artırılmasına yönelik çalışmaların ihmal edilmemesini istediği kaydedildi.

‘Aile sigortasını yapın’

Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına her kent için yoksulluk envanteri oluşturulması talimatı verdiği de belirtilerek, “Yoksullara yardımı aile sigortası olarak gerçekleştirin. Halk kart uygulamasını yaygınlaştırın. Yoksulların onurlarını zedelemeden, nakdi olarak yardımda bulunun” dediği öğrenildi. Deprem kuşağında olan Türkiye’de kentsel dönüşümün çok önemli olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, “Türkiye çok hızlı ve kötü kentleşti. Kentsel dönüşüme önem verin” diye konuştu. Sosyal aktivitilerin artırılması talimatı da veren Kılıçdaroğlu’nun, siyasi görüşleri ne olursa olsun insanların birbiriyle iletişim kurabileceği alanların yaratılmasını istediğine dikkat çekildi. Belediye başkanlarının şeffaf olmaları gerektiği, belediye yönetiminde adaletli hareket etmeleri ve halkın desteğini aldıkları için “mecliste azınlık olunması gibi” hiçbir mazeretlerinin olmaması gerektiği vurgulandı. 3 Mayıs’ta bütün büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla yeni bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya 250 belediye başkanının katılması bekleniyor.

‘Devlete ve millete yapılan bir saldırı’ Toplantı öncesi CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminin devlete, millete, birlik ve beraberliğe olduğunu belirterek, “Olayı sadece 9-10 kişinin etrafında döndürülerek basitleştirmenin de bir anlamı yoktur. Bu, bu şekilde gündeme taşınmayıp en üst seviyede Genel Başkanımızın bu durumu ele alınmazsa ülkemizde birçok insanın bu anlamda sorun yaşayacağı anlar oluşabilir” değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada da, “Türkiye’nin yarısına hizmet verecek olan belediye başkanlarımızla beraber, en nitelikli hizmeti özellikle partiler üzeri duruşu, şeffaflığı, katılımcılığı ön planda tutan anlayışla, en faydalı şekilde nasıl hizmet edebilirizin sohbetini yaptık. Çok verimli toplantı oldu. Umut ediyoruz ki en iyi şekliyle yerel yönetimlere yeni anlamlar katan anlayışla, önümüzdeki yıllarda farklılığımızı hissettireceğimize inanıyorum” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Bundan sonra da ülkemize daha iyi hizmet etmek için birlikte neler yapabileceğimiz, halktaki yansımalarını nasıl paylaşacağımız konusunda bilgi paylaşımında bulunduk. Bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 75’ini ve nüfusunun yüzde 50’sini temsil eden 11 büyükşehir belediye başkanımızla birlikte seçildiğimiz makama layık olup, yaşadığımız kentlere huzur ve bereketi nasıl getireceğimiz, ekonomik kalkınmasını nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda fikir paylaşımında bulunduk” diye konuştu. Gazetecilerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi binasına ‘TC’ ibaresinin eklenmesini anımsatması üzerine Yavaş, “Geri gelme değil, zaten olması gereken yerde” diye yanıt verdi. İmamoğlu’na da aynı uygulamayı yapıp yapmayacağının sorulması üzerine İmamoğlu, “TC ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı” dedi.

Kılıçdaroğlu Erdem’in ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 301 gündür tutuklu olarak cezaevinde bulunan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in ailesini ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyarette CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.