Erdem’e verilen hükmün gerekçesinde FETÖ eleştirisi de delil sayıldı

Gazetecilik faaliyetlerinin suçlama konusu yapıldığı gerekçeli kararda Erdem’in hükümeti uluslararası arenada zor bir duruma düşürmek isteyen haberler yaptığı öne sürüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yazılan 271 sayfalık gerekçeli kararda kapatılan Karşı gazetesinde yer alan haberlere yer verildi. Karşı gazetesinin FETÖ’nün 17-25 Aralık operasyonlarından sonra kurulduğu aktarıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığı görüşmelerin ve Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan üst düzey toplantıların Karşı gazetesinde haberleştirilmesi de gerekçeli kararda yer aldı. Bu haberlerin hükümeti ya da yürütmenin başından sorumlu kişiyi devirmek maksadıyla yapıldığı ileri sürüldü. Kararda, “Bu haberler sanık bakımından siyasal bir rant getirebilecek eylemler olarak nitelendirilmiş bu haberlere gazetecilik faaliyetinden çok yaratılabileceği birtakım siyasi erozyonlardan menfaat temin etmek güdüsüyle yaklaştığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.



Erdem’in dava dosyasına sunduğu ve 17-25 Aralık operasyonlarından sonra kaleme aldığı, FETÖ’nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğuna dair yazısı da hükme gerekçe oldu. Mahkeme bu yazıyla Erdem’in entelektüel birikimini örgüt için kullandığını ileri sürdü. Gerekçeli kararda Karşı gazetesinin 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ’nün sola yakın olabilmek için Karşı gazetesini kurduğu iddia edildi.