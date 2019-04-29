Adana vekilleri Karalar ile el ele

CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.

Milletvekilleri, Adana halkının yararına, kentin sorunlarına çare olacak her türlü faaliyet ve projeye destek vermeye hazır olduklarını belirtirken Karalar da, birlikteliğin yaratacağı sinerjiyle daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.



Karalar’ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Adana için büyük işler yaptığını anımsatan milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde daha büyük ve güzel işlere imza atacağından emin olduklarını söyleyip “Bu hizmet yarışında da Karalar’ın yanında yer alarak birlikte, elele şehrin daha çağdaş, daha yaşanabilir hale gelmesi için var gücümüzle çalışmalara destek olacağız” mesajı verdiler.



Ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür eden Karalar, işsizlik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli sorunlarla anılan Adana’nın yakın geçmiş tarihine bakıldığında, sanayide, tarımda, ekonomide Türkiye’nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu aktararak şöyle konuştu:



“Adanamızın şimdilerde yeniden güç kazanmasını, potansiyelinin en iyi şekilde kullanılmasını, halkının zenginleşmesini, zaten var olan sosyokültürel değerlerinin daha geniş kitlelere yayılmasını arzu ediyor, planlıyoruz. Bunun için de milletvekillerimizin tamamıyla, devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kentin tüm dinamikleriyle ve hemşehrilerimizle birlikte hareket edeceğiz.”