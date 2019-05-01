İYİ Parti'den YSK çıkışı: Bu pozu verenlere güvenimiz yok!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Türkkan, Balıkesir’in AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanında AKP'nin Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir ile birlikte YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret ederek poz vermesine tepki gösterdi. Türkkan, “YSK verdiği nihai kararla bir üst merci olmayan son kurul. Netice itibarıyla bütün toplumun kararlarına sonuna kadar inanması gereken bir kurumdur. YSK’nin topluma bu inancı vermiyor" diye konuştu.

Türkkan, YSK Başkanı Sadi Güven'in AKP’lilerle verdiği pozu hatırlatarak şunları söyledi: “Bizim itiraz ettiğimiz ama itirazımızın asla değerlendirilmediği Balıkesir seçimlerinin kazananı, böyle kritik bir süreçte, YSK üzerinde böyle şüphelerin olduğu bir süreçte, Belediye Başkanı, yanında il başkanı ve partililerle beraber YSK’ya gidiyor hep beraber fotoğraf çekiniyorlar.”

'BU POZU VEREN YSK'YA GÜVENİMİZ YOK'

“Bu YSK’ya bu milletin nasıl güvenmesini bekliyorsunuz?” sorusunu yönelten Türkkan, “Sadi Güven’e bu millet güvenemiyor. Özür diliyorum keşke güvenebilse. Hepimizin bir tek Yüksek Seçim Kurulumuz var. İkincisi yok ki bu olmadı da öbürüne güvenelim. Hepimizin ortak umut bağladığı tek Yüksek Seçim Kurulu var. Bu pozu veren YSK’ye güvenimiz yok” açıklamasında bulundu.

'YSK'NİN İÇİNDE AKP'YE TAVSİYE VERENLER VAR' İDDİASI

Öte yandan Sözcü gazetesi yazarı Zeyrek, AKP’li bir grubun İstanbul’da seçimin iptal edilmesi ile ilgili YSK’dan bilgi aldığını ima ettiğini söyledi. Zeyrek’in ‘İstanbul mu Türkiye mi’ başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:“AK Parti içinde bir grup İstanbul’da seçimi tekrarlamayı kafaya koymuş. İçeriden bilgi aldıklarını ima edip, seçim için 30 Haziran, 7 Temmuz gibi tarihleri bile dillendiriyorlar. O grup, ‘arka kapı’tabir edilen kanallardan lobicilik faaliyetleri ile YSK’yı yönlendirmeye de çalışıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti’ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum. Ancak, YSK’dan AK Parti’ye “Başvuruyu yenileyin, yoksa usulden reddedilecek” mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti’nin 20 Nisan’da KHK’lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini bir çok kaynaktan doğrulattım. İstanbul seçimini iptal ettirmeyi kafaya koyan ekip, bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki personeli “Seçim yenilenecek, CHP gidecek. Geri adım atmayın” mesajlarıyla motive ediyor.”