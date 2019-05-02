CHP'den çok sert İstanbul açıklaması: Bunun adı kepazelik

CHP'li Engin Altay Altay, AKP'li Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına ve savcılığın sandık görevlileri hakkında başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi. Altay YSK üyelerine "Bu basınca Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin" diye seslendi.

Altay'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'Kesin bir şeyler olmuştur' diyerek YSK'ye başvurulmaz, hadi başvuruldu. YSK'nin o itirazın kapağını açmadan iade etmesi gerekir.

AKP'nin yaptığı şudur: 'Ben Büyükçekmece'ye itiraz ettim iptal ediilsin, ben İstanbul seçim sonuçlarına itiraz ettim iptal edilsin'. Peki tamam, ver kardeşim belgeleri, 'onlar yok ben sonra bulup geleceğim.'

Şüpheyle YSK'ya başvurulur mu? Bunun adı siyaset literatüründe de hukuk literatüründe de kepazeliktir. Yarın çoçuklarınızın yüzüne tükürürler. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız.

YSK'nin saygıdeğer üyeleri bu basınca Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin.

Önünüzde kanun var anayasa var işinizi buna göre yapın.

YSK'nin seçim takvimi ilan edildi. Muhalefetin talebine göre bu takvim kesin. İktidar talepte bulununca 'Durun bakalım'. Böyle YSK olur mu?"