Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık yaptığı süreçte Suriyelilere yardım yapmayacaklarına ilişkin açıklamasıyla ilgili "40 civarında STK nefret ve toplumda kargaşaya yol açtığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Biz de bu suç duyuruları üzerine mülkiye müfettişleri görevlendirdik. Bu soruşturma sonucunda gereken neyse onu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Bolu'nun nüfusunun yaklaşık 310 bin olduğunu bildiren Çataklı, ilde geçici koruma altında 2 bin 300 civarında Suriyeli'nin yaşadığını ve sadece bir iş yerinin Suriye uyruklu Türk vatandaşı tarafından işletildiğini söyledi.



Çataklı, soruşturma sonucunda Bolu Belediyesi'nin Suriyelilere ne kadar yardım yaptığını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.



TANJU ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

Özcan, CHP Belediye Başkanları Toplantısı için geldiği parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İçişleri Bakanlığı, hakkınızda soruşturma başlatmış, neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Özcan, konuyu toplantıda kendisine gelen telefonlardan öğrendiğini ve detayları bilmediğini bildirdi.

Özcan, "Varsa açılmış bir soruşturma veririz savunmamızı." dedi.

"Bir geri adımınız söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine de Tanju Özcan, şöyle konuştu:

"Hayır, ortada geri adım atacak bir durum görmüyorum. Yazdığımız yazı çok netti. Böyle bir soruşturma açıldıysa bana göre ne söylediğimizi, ne yaptığımızı çok anlamamışlar diye düşünüyorum. Gönderirler bir müfettiş, biz de savunmamızı veririz. Bunlar rutin işler, olabilecek şeyler, beklediğimiz şeyler. Biz aşevi ile ilgili hiç böyle bir karar almadık. Zaten Bolu'da 12 bin mülteci yaşıyor, 5 tanesi aşevinden faydalanıyor. Faydalanmaya da devam ediyorlar. Bizim dediğimiz şuydu, Türk vatandaşlarına iki ayrı yardım kuruluşundan yardım ettirebilir misiniz? Hem sosyal hizmetler hem sosyal yardımlaşma veya Kızılay. Ettiremezsiniz, mevzuata uygun değil. Ama bazı yabancılar birden çok yardım kuruluşundan yardım alıyor, artı belediyeden de yardım alıyor. Biz dedik ki Türk vatandaşlarına tanınmayan bu imtiyazı yabancılara da biz tanımıyoruz. Söylediğimiz bu. Yoksa kimse aç kalsın, acından ölsün, böyle bir şey söyleyemeyiz biz. Biz sosyal demokratız. Bizim dünya görüşümüzde böyle bir şeyin yeri yok."

Bu görüşlerini 3,5 ay boyunca seçim kampanyası döneminde söylediğini anımsatan Özcan, "Bunları söyleyerek sandığa gittim. Dolayısıyla maksatlı bir şekilde farklı noktalara çektiler. Bizim söylediğimiz net ve açıktı. Bugün de soruşturma açılmış diye haberler geliyor, dediğimiz gibi biz bunları tekrar anlatacağız, öyle görünüyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını vermişti.