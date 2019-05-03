Kılıçdaroğlu, ülkenin ‘tercih’ noktasına geldiğini söyledi, YSK’ye ‘kumpası boz’ çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerini kazanan partinin bütün belediye başkanlarına, başarıya mahkûmuz diye seslenirken, Yüksek Seçim Kurulu’na İstanbul konusunda iktidarın kumpasını bozma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “İstanbul seçimleri bir İstanbul seçimleri olmaktan çıkmıştır. İstanbul seçimleri bir demokrasi tercihi noktasına gelmiştir. Ya demokrasiden yana ya demokrasi dışı bir uygulama olacak” diye konuştu.



31 Mart seçimlerinde 11 büyükşehir, 10 il, 191 ilçe ve 51 belde belediyesi kazanarak tarihi bir başarıya imza atan CHP’de dün seçimlerin ardından belediye başkanları ilk kez bir araya geldi. Ankara’ya gelen CHP’li başkanlar CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. CHP’li Torun’un, Anıtkabir Özel Defterini imzalamasının ardından CHP’li başkanlar 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün gömütünü de ziyaret etti.



Ardından CHP’li belediye başkanları tüm gün süren toplantıya katılmak üzere Genel Merkez’e geçti. Toplantının açılışında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu özetle şunları dile getirdi:



Görev başlıyor: Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktık. Asıl görev, asıl mücadele şimdi başlıyor. Bizim tarihi sorumluluğumuz diğer belediye başkanlarına göre daha fazladır. Çünkü verdiğimiz taahhütler önemlidir. Şimdi vatandaş bu taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyor. Bizler başarıya mahkûmuz. Öyle örnekler vermeliyiz ki belde halkı, “işte bir belde böyle yönetilir” diyebilmelidir. Ve o anlayış bizi Türkiye yönetimine taşıyacaktır.



Partizanca davranmayın: Belki yeni görevlere yeni insanlar tayin etme ihtiyacınız olacak. Burada partizanca davranmak yok. Liyakat sahibi insanlar getireceksiniz. Önceki dönemlerde başlayan projeler olabilir. Bunlar belde halkının yaranına ise aynen devam ettireceğiz. Belde halkının yararına değilse, birilerinin yararına yapılmışsa iptal edeceğiz.



Herkes görmeli: Belediye meclisi toplantılarının kamuoyu ile paylaşılması... 3.5 milyon kişi İstanbul’un belediye meclis toplantısını izliyor. Olağanüstü bir şey. Efendim, “bazı yerlerde çoğunluğumuz yok belediye meclisinde.” Olabilir. Belediye başkanının getirdiği proje halkın yararına ve rakip partiler tarafından bunun çıkarılması engelleniyorsa açık toplantıda halk onu görmeli ve sormalı, “siz niye reddediyorsunuz” diyebilmeli. Belediye meclislerinden karar alın. Dini ve milli bayramlarda belediye otobüsleri bedava olsun.



Sandıkta bir şeyler oldu: İmamoğlu kazandı: Onların yetkilileri söylüyor; CHP yapmadı ama bilmediğimiz birilerinin, henüz tam olarak bilmediğimiz bir şeyler yaptığını biliyoruz. YSK bunları ciddiye alıyor. Siz hâkimsiniz, bu saçmalıklar ciddiye alınır mı? Ya, sandık görevlilerini kim tayin ediyor CHP mi? Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorum, onun için itiraz ediyorum diyor. Somut delil olmadan, elde veri olmadan... “Birileri yapmış olabilir.” Devam ediyor; “İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Sandık başında oldu.” Bu doğru. İstanbul’da bir şeyler oldu ve sandıkta oldu: Ekrem İmamoğlu kazandı ve sandıkta kazandı.



Devlet suç örgütü olur: YSK içinde AK Parti ile işbirliği yapıp, İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için ortaklaşa bir kumpas mı hazırlanıyor. Biz buna inanmak istemiyoruz. Bir devlette hukuk ne demektir? Hukuk kişinin haklarının korunduğu, liyakatin sağlandığı, demokrasinin olmazsa olmaz kurullarından birisidir. Hukuku çekip çıkarırsanız devlet organize suç örgütüne dönüşmüş olur.



YSK üyelerine çağrı: O nedenle YSK üyelerine çağrıda bulunuyorum: Yasalara ve benzer olaylar karşısında verdiği kararlara uymak zorundadır. Birilerinin talebine göre daha önce verdiği kararları tersyüz etmeye hakkı yoktur. İstanbul seçimleri bütün dünyada konuşuluyor. Adalet talep ediyoruz, adalet istiyoruz. Bu ülkede adalet dağıtan hâkimlerin olduğuna inanmak istiyoruz.