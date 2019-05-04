İmamoğlu’dan Yenikapı Mitingine çağrı: İstanbul gönüllüleriyle nasıl çalışacağımı anlatacağım

Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı belediyedeki makam odasında ziyaret etti. İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu, Eski Kadıköy belediye Başkanı Akyurt Nuhoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etti. Makam odasında görüştükten sonra Kadıköy Belediyesi önünde kurulan platformdan yurttaşlara seslenen İmamoğlu, “Kadıköy belediye başkanımızın yolu açık olsun. Şerdil başkanımız çok başarılı olacak. Kadıköy en güzel şekliyle yoluna devam edecek. Biz, 39 belediye başkanına eşit bir şekilde yaklaşacağız. İhmal edilmiş ne varsa telafi edeceğiz. Kadıköy’ün ve birçok belediyenin sorunlarını biliyoruz. Hiçbir belediyeyi ayırmayacağız. ‘Benim partim’ dönemi bitti. Ne çektiyle bu memleket ‘partizanlıktan’, kötü dilden çekti. Biz ‘hepsini yok edeceğiz, o dili kullanmayacağız’ dedik. Partizanların olmadığı, kadıköyümüz, İstanbulumuz dediğimiz noktada kim dışarda olabilir ki?” diye sordu.

“İlk iftarımı Sultanbeyli’de açacağım”

Ramazan ayında olduğumuzu anımsatan İmamoğlu, “Pazartesi günü halkımız ramazanla buluşacak. Ramazan ayı paylaşma, iyilik, sevgi, hissetme, arınma ayıdır. Aynı zamanda aydınlanma ayıdır. Tüm bu duygular sizlerle olsun. İnşallah bu güzel ramazan ayında tüm dualarınız kabul olsun. Ben Ramazan ayına çok farklı gözle bakıyorum. Oruç tutsun tutmasın herkes bizim ama bu güzel maneviyatı hep birlikte yaşayalım. Komşularınızı iftara davet edin. Bir çorbayı paylaşın. Aynı zamanda bir komşunuza iftara gidin. Ben öyle 5 yıldızlı otellerdeki sofralara gitmiyorum. Bu şehrin belediye başkanlarına da tavsiye ediyorum. Evlerde iftar açacağız” dedi. ilk iftarını Sultanbeyli’de rastgele ziyaret edeceği bir evde açacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Bizi bölmeye çalışanlara rağmen biz birleşeceğiz. En az 5 iftarda ya komşunuza gitmeye ya da komşunuzu davet etmeye var mıyız? Herkes birbirine iyilik yapacak. Birisinin bir isteğini seziyorsanız iyilik yapacağız. Ramazan ayını 16 milyon yaşayacağız. Ramazan ayında yardımlaşacağız. Ramazanda yardımlaşırken bir elin verdiğini diğeri görmeyecek” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, YSK süreciyle ilgili de “Son günlerde mevcut bir gündem var. Bundan bahsetmeden geçemeyeceğim. Pazartesi gününe atılmış bir YSK süreci var. Diyorlar ki bu millet İstanbul’un 39 ilçesinde bize oy verdi belediye başkanımızı seçtiler. İstanbul’da meclis üyeliği oylamasında en yüksek oyu bize verdiler mecliste çoğunluğuz diyorlar. İBB oylamasında yolsuzluk var şaibe var diyorlar. Kargalar güler. Kargalar gülmüştür bence siz de gülün. Aynı zarfa atılan oylarda ilçe meclis oyları pırıl pırıl. İstanbul meclisi seçimlerinde oylar onların olmuş ama İBB seçimlerinde yolsuzluk var. Vallahi gülerim buna. Bu millet bizi sevdi kardeşim. Derdiniz ne? İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel Ramazan Bayramı’nı kutlayacak. İstanbul bu milletin bir araya gelişinin, dirilişinin 100. yılında 19 Mayıs’ta Atasını anacak. Bu millet kararını vermiştir. 16 milyon insanımızı kucaklamaya geldik” ifadelerini kullandı.

“En demokrat belediye başkanı olacağım”

Ekrem İmamoğlu, kampanya sürecinde vaat ettiği projelerini hayata geçireceğini kaydederek, “Bizim öğrencilerimizin kartı 50 TL olacak. Anneleriniz 4 yaşına kadar ücretsiz gezecek. İSKİ’ye yazımızı yazdık. Suyumuzu kademeli olarak yüzde 40 ve 50 indireceğiz. Yoksulluk haritasını çıkararak mazlumlarını mutlaka koruyacağız. Bu şehrin insanına yardımı derken kimseyi rencide etmeden ve insanına hesap sormadan insanına bir lütufta bulunan değil sorumluluğunu yerine getiren bir Başkan olacağıma söz veriyorum. Şeffaflığa ve katılımcılık ruhumuzu tüm dünyaya farklı yollarla göstereceğiz. En demokrat belediye başkanı olacağım” dedi. Ekrem İmamoğlu bugün Yenikapı’daki Avrasya gösteri Merkezi’nde miting düzenleyeceğini söyleyerek, “İstanbul gönüllüleriyle nasıl çalışacağımı anlatacağım. İstanbul’un yaşayanları çocukları, gençleri, herkes bu şehrin gönüllüsü olacak” dedi. Çamlıca Camii’nin resmi açılışına davet edilmediğini de anımsatan İmamoğlu, “Biz bu memlekete bizi yönetsin diye insanlar seçiyoruz. Size bir hatırlatma yapıyorum. Kimse kendi cebinden bu ülkeye yatırım yapmıyor. Her açılış bizim açılışımızdır. Ama bir şey var bu paraları çar çur etmeden gerçekleştireceksiniz. Bizi bin defa davet etmeseler biz onları bin defa davet edeceğiz. Bu anlayış bir anlayış değil. Sizin paralarınızla yapılıyor kimse kendi malı mülkü gibi konuşamaz” dedi. Şerdil Dara Odabaşı da “Kadıköy bütün daha mutlu daha gururlu. Kadıköy belediye başkanını ziyaret etmesi ayrı bir gurur. Kadıköylünün hakkını Kadıköylüye verirsiniz diye düşünüyoruz. Bir hayalimizdi sizin belediye Başkanı olmanız hayalimiz gerçek oldu” dedi.