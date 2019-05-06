'Demedim' dedi paylaştığı videoyla sosyal medyanın diline düştü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fox Tv sunucusu Fatih Portakal'ın ismini vererek şu mesajı yazdı:

"Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok."

İşte Yavuz'un 'böyle bir cümlem yok' dediği o video;

Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok. İşte videosu: pic.twitter.com/80erSPsmke — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 6 Mayıs 2019

Ali İhsan Yavuz'un 'söylemedim' diyerek kanıt gösterdiği videoda da "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" sözlerinin yer alması twitter kullanıcılarının diline düştü. Çok sayıda kullanıcı Yavuz'un tweetinin altına yanıt yazdı. İşte onlardan bazıları;