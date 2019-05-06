CHP: Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle makam odasında görüştü ve YSK'nin kararını değerlendirdi.

CHP, parti sözcüsü Faik Öztrak MYK'dan çıkan sonuca ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yarın sabah parti meclisimiz ve milletvekillerimizle toplanacağız. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz." dedi.

Öztrak'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir."

"Bu karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır."

"Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır."

Kılıçdaroğlu, PM ve milletvekillerini topluyor

Yarın da TBMM grup toplantısı öncesi Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekillerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilecek. Toplantı yarın saat 10.00'dayapılacak.

Kılıçdaroğlu'nun, bu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da çağırdığı öğrenildi.