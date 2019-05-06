TKP, İBB Başkan Adayı Karaoğlu'nun bir daha ki seçime aday olmayacağını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan “Erdoğan kararını verdi, sıra halkta” başlıklı açıklamada, 31 Mart’ta TKP’nin İstanbul adayı Zehra Güner Karaoğlu’nun, yapılacağı duyurulan 23 Haziran'daki seçimde hiçbir şekilde aday gösterilmeyerek çekildiği ifade edildi.

TKP’nin adayı Zehra Güner Karaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde yaklaşık 10492 oy almıştı.

TKP tarafından yapılan açıklamada ayrıca, YSK kararı için, “Bu karar YSK'nın kararı değildir, Erdoğan'ın kararıdır” denirken, halkın önüne yeniden konulacak sandıklar için ise, “Doğrusu, bu sandığın önünde YSK ve siyasi iktidarı baş başa bırakmaktır” denilerek boykot tavrı vurgulandı.

Açıklamada, “Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykot edilmesidir. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz. Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz” denirken, “YSK'nın kararının toplumda yarattığı tepkinin bir karamsarlığa dönüşmesine izin vermeyeceğiz” diye belirtildi.

TKP Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yolundaki kararı açıklandı.

Daha doğru bir ifade ile, Erdoğan'ın 31 Mart'ta tamamlanmış olan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik kararı YSK eliyle kesinleştirildi. Kararın kesin olması, onun hukuksuz ve mantıksız olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Kimse aksine söyleyemez: Bu karar YSK'nın kararı değildir, Erdoğan'ın kararıdır.

Bir ayı aşan bir zamandır yaşanan da YSK'nın kararsızlığı değil Erdoğan'ın kararsızlığıdır.

Erdoğan'ın karar vermesinin ya da kararını kesinleştirmesinin bu kadar uzaması, ülkedeki derinleşen siyasi krizle ve ülkeyi keyfi bir biçimde yöneten Erdoğan'ın zayıf taraflarıyla ilgilidir.

Bu tabloda herkes yerini almıştır: İradesinden, kendi kendisini yönetmesinden söz edilen halk hariç.

Konunun ne halk iradesi ile ne de şeklen bile olsa demokratik seçimle ilgisi kalmadı.

Şimdi 23 Haziran'da İstanbul Belediye Başkanlığı için önümüze yeniden sandık koyulacak. Doğrusu, bu sandığın önünde YSK ve siyasi iktidarı baş başa bırakmaktır.

Siyasi, ideolojik ve sınıfsal bir karşıtlığımız olsa da, İmamoğlu'nun meşru Belediye Başkanı olduğunu daha önce açıklamıştık. Bu gerçeği gölgeleyecek her yaklaşımın yanlış olacağını düşünüyoruz. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil, siyasi iktidarın insanlığın en önemli kazanımlarından biri olan Genel Oy Hakkı'nı gasp etme girişimidir.

Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykot edilmesidir. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz. Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz.

Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'daki seçimde hiçbir biçimde aday olmayacaktır.

Halkımızı, derinleşen ekonomik ve siyasal kriz ortamında örgütlenmeye, biricik seçenek olan TKP ile birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

YSK'nın kararının toplumda yarattığı tepkinin bir karamsarlığa dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi iktidarın bu kararı güç değil, zayıflığın işaretidir.

Unutmayalım, Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez!”